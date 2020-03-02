Село Износки, Калужская область, 2 марта, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Калужской области органам опеки Износковского района по решению суда приставы передали двухлетнего ребёнка, родители которого за аморальный образ жизни были ограничены в правах. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФССП России.

Фото пресс-службы УФССП России по Калужской области

По данным ведомства, родители не хотели добровольно исполнять требования суда. В связи с этим судебные приставы, представители опеки и участковый полиции выехали по адресу проживания граждан. На месте в отношении неблагополучной семьи были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.8 КоАП РФ. Родителей ребёнка официально предупредили о последствиях воспрепятствования исполнению решения суда. Ребенок из семьи был передан органам опеки и попечительства и сейчас находится в безопасности. Чтобы попытаться восстановить себя в родительских правах, по закону у матери и отца есть шесть месяцев.

В 2019 году в регионе 54 ребёнка определены под опеку и в приёмные семьи, 35 — под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.