Ярославль, 2 марта, 2020, 14:12 — ИА Регнум. 2 марта в Ярославль приехал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Пресс-служба ОАО НК «РуссНефть» Михаил Гуцериев

По данным источника, предприниматель встречается с руководством Ярославской области. Речь идет об инвестициях. В частности, структуры бизнесмена могут участвовать в финансировании строительства волейбольного центра в Ярославле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр планировалось построить к чемпионату мира, который должен пройти в России в 2022 году. Однако позже власти заявили, что матчи пройдут в УКРК «Арена 2000». Видимо, сроки возведения нового объекта вызвали вопросы организаторов чемпионата мира.

На создание проекта дворца спорта из бюджета Ярославской области было выделено 110 млн рублей. Сейчас проектирование завершено.