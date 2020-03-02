Москва, 2 марта, 2020, 13:51 — ИА Регнум. После падения 28 февраля к минимумам начала 2019 года рубль перешел в режим восстановления на торгах 2 марта. Пара доллар/рубль в моменте коснулась отметки 67,45 руб. и завершила неделю в районе 66,80 руб. Сегодня котировки открылись резким гэпом вниз, тестируя отметку 66 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Российская валюта переключилась на коррекцию в тандеме с остальными высокодоходными активами, которые решили перевести дух после недели паники. Более того, февраль оказался худшим для фондовых рынков со времен финансового кризиса 2008 года.

За это время рисковые активы заметно подешевели и теперь выглядят привлекательными для покупок. Вопрос в том, насколько устойчивой будет эта коррекция при условии отсутствия приободряющих новостей на тему коронавируса.

Примечательно, что на рынке Форекс доллар все заметнее сдает позиции. Давление усилилось после недавних сигналов ФРС о готовности снизить ставки в случае необходимости. Американская валюта ранее во многом выигрывала за счет дивергенции курсов монетарной политики.

Если доллар лишится этого преимущества, рублю будет проще противостоять потенциальному негативу. Еще одним фактором поддержки для российской валюты может послужить рост нефтяных цен, который реализуется.

Если экспортеры ОПЕК+ в ходе предстоящего заседания примут решение, которое устроит участников рынка. В ближайшей перспективе пара, скорее всего, будет осциллировать вокруг отметки 66 руб. в ожидании свежих сигналов», — полагает эксперт.

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