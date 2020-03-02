Барнаул, 2 марта, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Так называемая мусорная реформа, стартовавшая в большинстве регионов России, сопряжена с большими проблемами. Исключением не стал и Алтайский край. Основной вопрос — определение реального норматива на вывоз мусора. Проведя конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, дифференцированных по категориям объектов, на которых образуются отходы, и заплатив подрядной организации более восьми миллионов рублей, чиновники были вынуждены отказаться от получившихся тарифных расчётов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, их применение привело бы к банкротству всех хозяйствующих структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Тема «нормативов накопления ТКО» имеет историю и не столь проста. Так случилось, что Россия, как и другие страны, начала зарастать «мусором», появились громадные несанкционированные свалки. И федеральные власти начали решение этих проблем. Для начала оказалось, никто не знает — а сколько и какого мусора получается в результате жизнедеятельности человека. Поэтому на первом этапе надо было рассчитать объемы и структуру ТКО (твёрдых коммунальных отходов).

В конце 2017 года алтайское управление по тарифам должно было разработать эти нормативы для всех городов и районов края. И они разработку заказали в институте «Водных и экологических проблем», который базируется в Барнауле. При выполнении этих расчетов возникла проблема — а где взять исходные данные. Поскольку времени не было, поэтому решили поступить просто — запросили муниципальные образования, и они представили исходную информацию.

В конце 2017 года я был на общественном совете данного профильного ведомства, где обсуждались эти нормативы. И сразу стало понятно, что исходные данные каждый муниципалитет давал довольно приблизительно. Они отличались в десятки раз. Но тем не менее первая редакция позволила начать разработку «территориальной схемы», и она была разработана. Такой подход в науке «управление» вполне приемлем — когда не имеют четких исходных цифр, то начинают работать с теми, которые имеются, а затем в ходе работы корректируют систему управления.

Опыт работы 2019 года показал, что нужно заново корректировать нормативы накопления ТКО и уточнять «территориальную схему». Выявилась куча проблем, которые мы обсуждали и вырабатывали на площадках ОНФ. Его основной координатор по данной тематике Сергей Войтюк провел целую серию совещаний, поскольку формально ведомства не смогли договориться. Дело в том, что в целом за «мусорную реформу» отвечает минприроды, а организацией сбора и вывоза занимается минстрой, нормативы же формирует управление по тарифам. За полигоны, контейнерные площадки и контейнеры отвечают муниципальные власти, у которых на это нет денег.

Согласно требованиям федерального законодательства, до 31 декабря 2019 года все регионы должны были срочно разработать новые нормативы накопления ТКО. Вот краевое управление по тарифам и заказало эту разработку. Когда работа была выполнена и мы в ОНФ совместно с региональными операторами смоделировали работу по этим нормативам, оказалось, что их применение обанкротит все хозяйствующие структуры — начиная от компаний, собирающих мусор, и заканчивая региональными операторами.

Поэтому по инициативе ОНФ после ряда совещаний родилось предложение — отложить введение этих нормативов. И федеральные власти внесли срочно коррективы и отложили на год их ввод. На площадке ОНФ родилась идея отработать новую схему на примере работы Барнаульского регионального оператора: оценить автоматизированный анализ ежедневных количественных данных (где и сколько собирается, сколько поступает на полигон).

Но оператор этот — «ЭКО-комплекс» — является коммерческой структурой, и тут возникло много проблем: где найти источник финансирования для этих работ. Несколько раз мы и на общественном совете, и на площадках ОНФ предлагали поддержать идею о создании в регионе «проектного офиса» по «мусорной реформе».

Но команда алтайского губернатора Виктора Томенко по-прежнему работает разрозненно — минприроды само по себе, управление по тарифам — само по себе, минстрой сам по себе. Ответственным за внедрение проектного подхода было краевое минэкономики, но министр Дитятев покинул пост», — пояснил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея упорядочить утилизацию и переработку мусора, решив тем самым ряд глобальных экологических проблем, встречена регионами хоть и с одобрением, но весьма ощутимой неготовностью работать по новым правилам.

Напомним, речь идет об утвержденных поправках в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Согласно одной из глав этого закона, вступившей в силу с 1 января 2016 года, в каждом субъекте РФ должна была быть разработана, во-первых, региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая, в частности, стимулирование строительства объектов для обработки, утилизации и захоронения отходов, выявление мест несанкционированного размещения отходов.

Во-вторых, каждому региону было необходимо утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, в которой должны содержаться данные о нахождении источников образования отходов, общем количестве отходов, месте нахождения объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, а также схема потоков отходов — их движение от места образования до места переработки и захоронения.

Работать по новой схеме в России стали с января 2019 года, и практически сразу возникли сложности.

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Чтобы новая схема по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заработала, требуются огромные средства (около четырёх миллиардов рублей), источник которых неизвестен, заявлял осенью 2019 года глава регионального министерства природных ресурсов Владимир Попрядухин.

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