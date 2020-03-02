Пермь, 2 марта, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В Пермской краевой библиотеке имени Горького состоится творческая встреча с известным русским поэтом Игорем Тюленевым, об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча будет приурочена к презентации очередного поэтического сборника «Сто стихов о любви».

Примечательно, что Тюленев известен своей державной и гражданской лирикой, однако в этот раз поэт обратился к извечной теме, которая, по его словам, не может обойти стороной ни одного русского творца.

«Трудно представить русского поэта без стихов о любви, которые были написаны в светлый час сердцем творца. Здесь хотел бы привести мнение Николая Гоголя, что «нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Слова классика, как мне кажется, отлично подходят к хорошим стихам о любви», — отметил Тюленев в комментарии изданию.

Любовная лирика полна выдающихся образов, излучающих свет и радость, хотя невозможно избежать и грустных стихов, отмечает Тюленев.

«Мне нравятся более светлые стихи о лирической героини, хотя бывают такие грустные строки как у Ивана Бунина, например», — резюмировал поэт, процитировав лауреата Нобелевской премии по литературе.

«Мне крикнуть хотелось во след:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить».

Напомним, Игорь Николаевич Тюленев известный русский и советский поэт. Творческий путь начал в 1983 году опубликовав сборник стихов «Братина». За долгие годы творчества выпустил около 20 сборников стихов. Является секретарем союза писателей России. Кавалер ордена Федора Достоевского I степени, почетный гражданин Новоильинского городского поселения Пермского края.

Презентация поэтического сборника «Сто стихов о любви» состоится 5 марта в 16:00 по местному времени в краевой библиотеке имени Горького.