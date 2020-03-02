Москва, 2 марта, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Ядерный компонент поддерживался в России в боеспособном состоянии даже в худшие в экономическом смысле периоды, в последние годы это направление стало еще более приоритетным, одновременно развиваются высокоточные неядерные ракетные вооружения, отметил военный обозреватель Леонид Нерсисян в понедельник, 2 марта, комментируя высказывания президента России.

Mil.ru Российские стратегические мобильные ракетные комплексы «Ярс»

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а её оборонная сфера исключает у других стран само намерение разжечь вооружённый конфликт с Россией.

Читайте также: Путин: Оборона России исключает даже намерение воевать с ней

«Президент России говорит о постоянном обновлении системы ядерного и неядерного сдерживания, с целью недопущения нападения на Россию.

Ядерный компонент поддерживался в боеспособном состоянии даже в худшие в экономическом смысле периоды после распада СССР. В последние же десять лет это направление стало ещё более приоритетным. Проводится масштабное перевооружение подводного и наземного компонентов стратегических ядерных сил, модернизируются стратегическое бомбардировщики.

При этом последние годы отличаются также развитием высокоточных неядерных ракетных вооружений, таких как крылатые ракеты линейки «Калибр», Х-101, новые ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другие. Такое вооружение позволяет наносить неотвратимые удары по ключевым объектам инфраструктуры (как военной, так и гражданской) противника и также дополнительно стабилизирует военно-политическую ситуацию. К тому же такие средства можно применять и в реальных локальных войнах», — отметил Леонид Нерсисян.