Ярославль, 2 марта, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Всероссийский центр защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования «Бизнес против коррупции» поддержал ярославского бизнесмена, бывшего депутата Ярославской областной думы Юрия Пучкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Заседание общественного совета центра

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директора строительной компании «УМПРЭО» обвинили в мошенничестве, а именно хищении 11 млн рублей, выделенных на строительство моста через реку Улейму в Угличском районе. По версии следствия, во время строительства моста предприятие Пучкова не делало объездную дорогу и не возводило временного моста, хотя в смете эти работы были заложены. Эти деньги якобы и были похищены.

Сам Юрий Пучков утверждает, что временный мост был построен, а затем разобран в соответствии с условиями контракта. Факт постройки моста подтверждается показаниями свидетелей, в том числе местных жителей, которые по временному мосту и объездной дороге ездили лично. В 2019 году Пучков и представители Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Угличского района обратились к региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову с просьбой о поддержке.

«Наши обращения в правоохранительные органы и в прокуратуру не дали должного эффекта, несмотря на правовые противоречия, на которые юристы аппарата неоднократно обращали внимание в ходе рассмотрения заявления предпринимателя. Никакого эффекта не дали и жалобы адвоката Пучкова, направленные прокурору Ярославской области и в другие ведомства. Поэтому мы направили материалы и нашу правовую позицию по этому вопросу федеральному уполномоченному Борису Титову и в ЦОП «Бизнес против коррупции», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Центр «Бизнес против коррупции» создан по распоряжению правительства России. Его сопредседателями являются уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, известный адвокат АнатолийКучерена, президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин. Изучив ситуацию, на заседании общественного совета 26 февраля центр выступил в поддержку обвиненного ярославского предпринимателя.

«Естественно, через четыре года после того, как мост — временное сооружение — был снесен, доказать то, что он был и был качественный, невозможно. Можно только зафиксировать факт, что мост, который построили основной, работает, действует — жители довольны. Что интересно — что в инструменте устранения местного предприятия, которое много лет обслуживает и строит мосты, задействованы были представители ОНФ. Это показалось интересным представителям ЦОП, поэтому дело решили рассмотреть тщательно. Его изучают эксперты, и сегодня приняли решение поддержать представителя ярославского предприятия, подверженного уголовному преследованию», — сказал сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Александр Хуруджи.

Сейчас уголовное дело Юрия Пучкова рассматривает суд. Пока что приговор по нему не вынесен. Заключение центра уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов направил в Генеральную прокуратуру. Выводы экспертов оценит межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре.