За ярославского бизнесмена вступился центр «Бизнес против коррупции»
Ярославль, 2 марта, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Всероссийский центр защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования «Бизнес против коррупции» поддержал ярославского бизнесмена, бывшего депутата Ярославской областной думы Юрия Пучкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, директора строительной компании «УМПРЭО» обвинили в мошенничестве, а именно хищении 11 млн рублей, выделенных на строительство моста через реку Улейму в Угличском районе. По версии следствия, во время строительства моста предприятие Пучкова не делало объездную дорогу и не возводило временного моста, хотя в смете эти работы были заложены. Эти деньги якобы и были похищены.
Сам Юрий Пучков утверждает, что временный мост был построен, а затем разобран в соответствии с условиями контракта. Факт постройки моста подтверждается показаниями свидетелей, в том числе местных жителей, которые по временному мосту и объездной дороге ездили лично. В 2019 году Пучков и представители Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Угличского района обратились к региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову с просьбой о поддержке.
Центр «Бизнес против коррупции» создан по распоряжению правительства России. Его сопредседателями являются уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, известный адвокат АнатолийКучерена, президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин. Изучив ситуацию, на заседании общественного совета 26 февраля центр выступил в поддержку обвиненного ярославского предпринимателя.
Сейчас уголовное дело Юрия Пучкова рассматривает суд. Пока что приговор по нему не вынесен. Заключение центра уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов направил в Генеральную прокуратуру. Выводы экспертов оценит межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре.