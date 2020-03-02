Екатеринбург, 2 марта, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге расцвели яркими красками деревья у Дома Севастьянова — их украсили бутонами роз и красными ленточками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Несмотря на не вполне весеннюю погоду, аллея пестрит алыми и бордовыми оттенками. Инсталляция пришлась по вкусу горожанам — прохожие фотографируют «расцветшие» деревья и себя на их фоне.

Акцию организовали для рекламы одного из телешоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дизайнеры украсили три остановки в Екатеринбурге. Их оформили в разном архитектурном стиле.