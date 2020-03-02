Кишинёв, 2 марта, 2020, 11:43 — ИА Регнум. На митингах в столице Молдавии Кишинёве снова зазвучали ксенофобские и нацистские лозунги. Как передает ИА REGNUM, в столице Молдавии Кишинёве в минувшие выходные прошли сразу несколько протестов против президента Игоря Додона, участники которых соревновались в русофобии.

В оккупированном Кишинёве. 1942

Представители румыноунионистского блока Unirea митинговали у памятника господарю Стефану Великому и призывали посадить президента Додона в тюрьму за то, что он «возлагает цветы на могилы казаков», имея в виду придуманную праворадикальными СМИ Молдавии фейковую историю о том, что в ходе одной из поездок в Тирасполь Додон будто бы возлагал цветы к памятнику жертвам молдавской агрессии 1992 года.

Манифестанты также заявляли, что Додон пытается «обелить» Россию, развязавшую «агрессию против бессарабских румын», и что единственное спасение — объединение Молдавии с Румынией.

Участники другой акции попытались превзойти унионистов по накалу ненависти. Экс-депутат парламента Молдавии Андрей Баштовой заявил, что нынешний режим Додона — хуже, чем недавно свергнутый режим олигарха Владимира Плахотнюка, и что с этим режимом надо заканчивать. Выход, по словам участников акции, тот же — объединение с Румынией.

Другой участник акции, член общественного движения «Свободные даки Карпат» Василе Синигур заявил, что «цель одна — свергнуть иуду Додона». «Он враг этой земли, этого языка. Все российское ФСБ в Кишинёве сидит в российском посольстве и готово нас атаковать», — сказал Синигур, добавив, что «русские — это мертвый народ». (цитаты по NewsMaker.md).

Еще один участник протеста заявил, что проживающие в Молдавии русские, украинцы, белорусы, болгары, евреи и цыгане должны «учить язык народа, который их кормит».

«Мы — мирный народ. Мы — не расисты. Если придет негр, который знает язык, мы не будем его выгонять. Мы не националисты, но учите язык. Русский язык портит наш корень, русский язык несет нам нищету, наши люди уезжают, русский язык нас разъединяет, настраивает против нас все нацменьшинства», — заявил он со сцены.