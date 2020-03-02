Калуга, 2 марта, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Порядка 9,3 млрд рублей было направлено в 2019 году на осуществление мероприятий госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», более 50% их них — на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства дорожного хозяйства области.

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В 2019 в регионе выполнен ремонт дорожного покрытия на трассах протяженностью 240 км. Дороги областного значения составили 168 км, 72 км — дороги Калужской городской агломерации. В результате доля автомобильных дорог области, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 50,5% до 50,9%. В 2020 году этот показатель должен составить 51,1%, доля дорог Калужской агломерации — 63,6%.

В рамках национального проекта заключен государственный контракт на строительство Северного обхода Калуги протяженностью 21 км, который станет продолжением Южного обхода и замкнет кольцо вокруг Калуги протяженностью 85 км. Количество полос движения — четыре. По ходу трассы будет построено семь путепроводов, три моста, четыре развязки в разных уровнях. Подготовительные работы по строительству объекта начались в январе 2020 года. Срок завершения строительства намечен на 2022 год.