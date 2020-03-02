Барнаул, 2 марта, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Сроки появления в России вакцины от нового коронавируса, обозначенные сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, вполне реальны, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что вакцина предположительно будет создана в в третьем квартале 2020 года, он отметил:

Mil.ru Вакцинация

Доктор Павел Шумихин «Теоретически такое возможно. Неблагоприятному развитию событий способствует весьма длительный инкубационный период новой коронавирусной инфекции, существенно снижающий эффективность таких мер, как изоляция и карантин. Также не совсем ясна способность коронавируса COVID-19 к изменчивости внутри своего вида, что, собственно, и позволяет всем известному гриппу вызывать сезонные эпидемические вспышки, а периодически и пандемии».

Напомним, ранее член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов сделал предположение о том, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

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