Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В центре Петербурга двое мужчин поспорили из-за парковочного места, после чего один оказался в больнице в тяжелом состоянии, а второго ищут полицейские для привлечения к ответственности. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка в Петербурге

Стычка между двумя мужчинами произошла днем в воскресенье, 1 марта возле дома 32/34 по улице Жуковского в Центральном районе Северной столицы. 37-летний мужчина не поделил с оппонентом парковочное место, и между ними началась словесная перепалка. В какой-то момент неизвестный мужчина сильно ударил своего соперника рукой, от чего тот упал и ударился головой о соседний автомобиль.

Так или иначе, конфликт завершился, оппоненты разошлись. Вечером у добравшегося домой потерпевшего состояние ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Однако прибывшим на место медикам также понадобилась помощь, но уже полиции: потерпевший вдруг начал буянить.

После госпитализации медики установили, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

«По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу об избиении до смерти человека в результате конфликта за парковочное место.