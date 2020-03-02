Иркутск, 2 марта, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Приангарье набирает обороты новый скандал, связанный с «лесными» чиновниками региона. После проведённых обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»), арестован заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии иные должностные лица.

Victor Взятка

Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, чиновники обвиняются в получении взяток в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых предпринимателю для экспорта лесной продукции.

«Следствием устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», — сказано в официальном сообщении следствия.

Также известно, что по итогам обысков, осуществлённых как по местам жительства подозреваемых, так и в служебных кабинетах, помимо денег и документов обнаружено наркотическое средство — кокаин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Иркутская область вышла на первое место в России по незаконным рубкам леса. Летом 2019 года в отношении теперь уже бывшего министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды возбудили уголовное дело по факту незаконных массовых вырубок в заказнике «Туколонь».

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