Ярославль, 2 марта, 2020, 10:03 — ИА Регнум. 2 марта около 7 утра в Ярославской области в районе станции Семибратово с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поезд

В РЖД подтверждают факт происшествия, но называют его «остановкой по техническим причинам».

«Движение через станцию временно приостановлено. Пригородный поезд № 6003 Ярославль-Главный — Александров (отправление в 6.01) возвращен на станцию Ярославль-Главный. По состоянию на 8.50 (мск) задерживаются пассажирские поезда № 101 Ярославль-Главный — Москва на 1 час 8 минут и № 99 Владивосток — Москва на 1 час», — говорится в сообщении на сайте Северной железной дороги.

О причинах аварии и пострадавших не сообщается. В настоящий момент движение по Северной железной дороге не восстановлено.