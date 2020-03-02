Ярославль, 2 марта, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Евгений Баранов выйдет из состава совета директоров АО «Яргорэлектротранс». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Евгений Баранов

Полномочия совета заканчиваются в июне, депутат не планирует предлагать свою кандидатуру на новый срок. Это связано с планами застройки депо №1 и тем, что депутатов отстранили от принятия решений о судьбе предприятия.

«Смысла для себя находится в совете директоров не вижу. Это все равно что биться головой о стенку. Мы сталкиваемся с полным непониманием со стороны мэрии. Нам не предоставляют инвестиционного соглашения по депо № 1 и никаких документов, связанных с переездом. Быть пешкой в этой ситуации я не желаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгений Баранов.

Сейчас в совете директоров «Яргорэлектротранса» шесть человек, половина из них представители мэрии, а половина — депутаты. Кто заменит Баранова в совете, будет решать фракция «Единая Россия», которой принадлежит большинство в городском представительном органе. Помимо Баранова в составе совета директоров находятся депутаты Константин Шлапак и Миша Халтян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия «Яргорэлектротранс» и мэрия решили передать территорию троллейбусного депо в центре Ярославля под застройку. В связи с этим временно будет закрыт самый протяженный маршрут троллейбуса — № 8.