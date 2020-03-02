Депутат покинет совет директоров «Яргорэлектротранса» в знак протеста
Ярославль, 2 марта, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Евгений Баранов выйдет из состава совета директоров АО «Яргорэлектротранс». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Полномочия совета заканчиваются в июне, депутат не планирует предлагать свою кандидатуру на новый срок. Это связано с планами застройки депо №1 и тем, что депутатов отстранили от принятия решений о судьбе предприятия.
Сейчас в совете директоров «Яргорэлектротранса» шесть человек, половина из них представители мэрии, а половина — депутаты. Кто заменит Баранова в совете, будет решать фракция «Единая Россия», которой принадлежит большинство в городском представительном органе. Помимо Баранова в составе совета директоров находятся депутаты Константин Шлапак и Миша Халтян.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия «Яргорэлектротранс» и мэрия решили передать территорию троллейбусного депо в центре Ярославля под застройку. В связи с этим временно будет закрыт самый протяженный маршрут троллейбуса — № 8.