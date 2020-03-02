Пермь, 2 марта, 2020, 07:12 — ИА Регнум. В Перми 1 марта состоялось открытие мемориала «Солдат России». Он посвящен военнослужащим, погибшим во время боевых действий в разные годы истории страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Permkrai.ru Памятник «Солдат России» в Перми

Председатель региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нина Шевелева подчеркнула, что дата открытия мемориала выбрана неслучайно: 1 марта 2000 года произошёл последний бой шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с чеченскими боевиками, в котром выжили несколько солдат.

Инициатива установки мемориал возникла в 2005 году. Инициатором стала пермская общественная организация поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан». В конце 2005 года в сквере им. Советской Армии установили закладной камень.

В основе композиции — куб и бронзовая скульптура солдата. На кубе нанесены изображения журавлей и стихи Расула Гамзатова «Журавли».

Стоит отметить, в годы Великой Отечественной войны из Прикамья мобилизовали 500 тыс. человек, из них каждый третий погиб или пропал без вести. После Великой Отечественной войны, неся службу, погибли более 1,5 тыс. пермяков.