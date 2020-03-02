Иркутск, 2 марта, 2020, 07:07 — ИА Регнум. В конце марта 2020 года в почти достроенном в Иркутске Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» должны начаться соревнования в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом, но судя по видеокадрам, публикованным каналом «Городовой», объект построен с дефектами.

Цитата из видео, опубликованного каналом «Городовой» Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». После теста пробный лед растаял и затопил все, что ниже

«Не все радужно и великолепно в новом ледовом дворце. После теста пробный лед растаял и затопил все, что ниже. Есть вероятность, что так будет после каждой игры», — поясняют авторы видео.

Ситуацию уже прокомментировал руководитель дирекции по подготовке ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске Владимир Матиенко. По его словам, которые цитирует ИА «ИрСити», ничего страшного пока не произошло. Обнаруженные дефекты это «чисто технический процесс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», где уже почти закончены отделочные работы, построили в рекордно короткие сроки. По словам руководителя Управления капитального строительства Иркутской области Евгения Харитонова, нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет готов.

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