Барнаул, 2 марта, 2020, 06:31 — ИА Регнум. Пересчёт стоимости отопления из-за тёплой зимы необходим, но насколько он будет справедливым, зависит от лоббистских возможностей либо граждан, либо теплоснабжающих организаций, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о пересчёте в России стоимости тепла в связи с аномально высокими зимними температурами, он пояснил:

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«Безусловно, что главный водораздел это — есть или нет общедомовой счетчик. Мы у себя в доме вручную регулируем подачу тепла и сейчас только что слесарь на день полностью отключил отопление по моей команде. Но всё равно жители имеют различные мнения. Так, на верхних этажах требуют немедленно отключать утром, а жители первых этажей тут же жалуются, что прохладно. А жители торцовых квартир сетуют, что отключение приводит к отпотеванию стен и появлению плесени. В общем, дискуссии переходят в плоскость эмоций.

А вот то, что касается домов, не оборудованных теплосчетчиками, то здесь, конечно, нужна корректировка и перерасчет, ибо им считали по некоторому «нормативу». И здесь уже зависит от лоббистских возможностей либо граждан, либо теплоснабжающих организаций. Но опыт показывает, что гражданское общество в нынешней России явно уступает жестким требованиям ресурсоснабжающих монополий».

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на источник в министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в связи с аномально высокими зимними температурами стоимость оплаты за тепло для жителей России будет пересчитана. Речь идёт о тех случаях, когда за тепло платят не по счётчикам, а исходя из среднемесячной нормы потребления. Следить за этим должны управляющие компании.

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