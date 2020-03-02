Москва, 2 марта, 2020, 05:55 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику, но в чем это влияние, кроме снижения поступлений нефтедолларов в бюджет, не раскрыл: сказано «негативно», а вы дальше сами, хотя должно быть ровно наоборот. Об этом на своих интернет-ресурсах написал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя слова чиновника о падении рубля из-за падения нефтяных котировок, он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Первое, что можно было бы сделать — резко снизить ключевую ставку ЦБ. Это добавило российскому рынку ликвидности, хотя насыщение деньгами проблему спада не снимет. Деньги осядут у крупнейших банков, госкорпораций и финкомпаний и до реального сектора почти не дойдут. Но что-то тем не менее достанется.

Второе. Внепланово увеличить МРОТ. Денег у людей, в первую очередь бюджетников, станет немного больше, что оживит потребительский спрос. Инфляция? Она и без того будет, по причине, прежде всего, уменьшения поставок продукции из Китая. Китай, к слову, валится на глазах: 200 млн внутренних трудовых мигрантов не могут вернуться на свои рабочие места, под большим вопросом посевная, продажи промышленной продукции падают в разы, настроение у бизнесменов аховое, публикация статистики за январь под запретом.

Третье. Облегчить людям долговое бремя: снизить цену рефинансирования ипотеки, объявить мораторий на процентные выплаты по банковским потребительским кредитам, разработать отдельную программу материальной поддержки семей с детьми через заявительное упрощение рефинансирования, распространение льготной ипотеки не только на первичное, но и на вторичное жилье, скорейшее внедрение НДФЛ для домохозяйств с детьми (доходы делятся на всех членов семьи и с итоговой суммы уплачивается подоходный налог).

Четвертое. Ввести налоговые каникулы для аграрного сектора, а для промышленности — на сумму налогов, причитающихся с капитальных инвестиций. Не снизить налоги, а именно ввести каникулы. Ограничение под любыми предлогами аграрного экспорта и торможение любыми способами потребительского импорта там, где мы в состоянии обеспечить себя сами. Люди должны работать и получать за работу деньги. И забыть об уменьшении ставок социальных взносов (перекладывании части взносов на работников). Людям скоро на самое необходимое хватать не будет, а вы у них хотите 5−7% отобрать.

Пятое. Мораторий минимум на три года на повышение любых налогово-взносовых ставок, а главное — любых, подчеркну, любых тарифов федеральных или региональных монополий. Введение элементов госконтроля над ценообразованием. Это вопрос правительственного уровня, ФАС в одиночку не справится. Все это должна была сказать власть, а не никому не нужный профессор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что бюджет РФ защищён от рисков, связанных с коронавирусом, даже в случае падения цен на нефть до $30 за баррель, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, низких цен на нефть не должно быть.

Читайте также: Силуанов: бюджет РФ защищён от рисков даже при нефти $30 за баррель