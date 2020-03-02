Москва, 2 марта, 2020, 03:06 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск от Министерства обороны России на сумму свыше 3,4 млрд рублей. Ответчиком по делу выступает разработчик пилотируемых кораблей «Союз» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс» — ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» из Подмосковья. Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Исковое заявление поступило 28 февраля 2020 года. Сумма претензий — 3 465 993 613,7 рубля. Корпорация выступает исполнителем по 150 госконтрактам, но неизвестно, какой из них стал причиной подачи иска.

Напомним, ранее с несколькими претензиями к тому же ответчику обратился Роскосмос. Иск на свыше 0,5 млрд рублей «неустойки за нарушение срока исполнения обязательств» по госконтракту от 2011 года начнут рассматривать 3 марта, а иск почти на 325 млн рублей должны были рассмотреть 26 февраля, но вердикт пока не обнародован. На 24 марта назначено заседание по иску Роскосмоса на сумму 139,4 млн рублей.

Компания-ответчик работает с 1946 года, являясь участником ряда программ, в том числе по развитию космического туризма.