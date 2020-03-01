Трек «Здравоохранение»: «С нами хотят взаимодействовать, наших идей ждут»
Москва, 1 марта, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Заведующая приемным отделением ГБУ РО ГК БСМП города Рязани Мария Лелека привезла на профессиональный трек «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России — 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — свой единственный проект «Держа руку на пульсе», посвященный личному дистанционному патронажу пациентов, которые обратились в приемное отделение.
Команда ее единомышленников принимает меры контроля за здоровьем таких пациентов, корректирует схемы лечения, приемов, общаются по с ними в мессенджерах.
Мария Лелека рассказала корреспонденту ИА REGNUM о своем проекте и о причинах, побудивших ее к участию в конкурсе.
То есть, Вы отправляли своих пациентов к профильным врачам, а что было потом?
Да, именно так, к профильным врачам. А потом пациенты все равно оказывались выброшенными «на берег».
А в чем причина?
Я думаю, что конкретно в нашем регионе, в Рязанской области, причина в низкой квалификации имеющихся кадров. Во-первых, их очень мало. Во-вторых, они низко квалифицированы. Потому что людей не мотивируют идти в поликлиники, и в итоге там работают кадры, которые не нужны больше нигде. «Дай нам Боже, что другим не гоже»… Поэтому никакого эффективного взаимодействия с больными нет. Врачи, может, и хотят помочь, но не умеют. Я сначала сама удивлялась. Я два года удивлялась — но как же так? Я лечила на дому пневмонии, тяжелые кризы, аллергии. Так почему же эти люди никому не нужны? Почему они мечутся между врачами и не получают помощи?
Мне не нужна зарплата, мне главное — быть спокойной, если куда-то «отпускаю» человека. Но я не могу его там отследить. В итоге, я ему даю свой номер телефона, я назначаю ему контроль. Они приходят ко мне, возвращаются, если есть какие-то изменения, они со мной связываются.
Я назвала свой проект «Держа руку на пульсе». И те молодые сотрудники, которых я набрала и обучила, все это у меня переняли. Только я — терапевт, а они — хирурги, травматологи, гнойные хирурги, кардиологи. То есть, мы расширили возможности для наблюдения за нашими пациентами.
То есть, Вы продолжаете контролировать состояние своих пациентов даже после того, как направили их к профильным специалистам?
Да, я продолжаю отслеживать их состояние.
Но как Вас на все хватает? Это ведь, наверное, не один десяток человек?
Этот проект пока локальный, на базе нашей медицинской организации. Почему, собственно, я и хочу его расширить. То есть мы продолжаем контролировать всех, кто первично обратились в наше приемное отделение. Как нас хватает? Плохо нас хватает. Нас очень мало. Мы проводим первичный прием, потом назначаем контроли в свободное от наших дежурств время. То есть, мы можем отдежурить сутки, а потом я могу остаться еще, например, на полдня, уже не как заведующая приемным отделением, а чтобы принять тех людей, которым я назначила контроли. Ко мне приходят люди, которых я прозваниваю, которые мне пишут. От этого, конечно, страдает моя семья, семьи моих коллег — единомышленников.
Наш проект — это дистанционный патронаж пациентов, первично обратившихся в приемное отделение. После первичного обращения мы продолжаем их дистанционно наблюдать, консультировать, лечить. Если в момент какой-то из явок становится очевидно, что им хуже — мы госпитализируем их в стационар. Так и нам спокойно — они все равно придут к нам, и, если им станет хуже, мы их госпитализируем. И им спокойно — у них есть врач, который их ждет, они не носятся и не пытаются куда-то «приткнуться».
Оцените, пожалуйста, организацию трека «Здравоохранение» в рамках конкурса «Лилеры России — 2020».
Мне очень нравится организация конкурса, особенно сегодняшний первый кейс — по организации ММРЦ — Многофункциональных медицинских районных центров.
Мне даже показалось, что карта условного региона очень похожа на карту моей Рязанской области, даже с его условным городом «Энском», в котором я вижу Рязань. Все очень хорошо продумано и хорошо сделано. Чувствуется, что с нами хотят взаимодействовать, наших идей ждут.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 марта в московском Экспоцентре состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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