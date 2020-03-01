Санкт-Петербург, 1 марта, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Невскому району Санкт-Петербурга спас двухлетнего мальчика, оказавшегося на открытом балконе в легкой одежде по недосмотру матери.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дом, откуда мог упасть мальчик

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, ребенок был замечен очевидцами на Слободской улице, на незастекленном балконе пятого этажа. Он был одет в кофту и бросал игрушки через ограждение.

На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны. Старшина полиции Денис Хлопонин остался внизу, чтобы подстраховать ребенка, а капитан полиции Иван Раков поднялся на пятый этаж дома.

«Дверь коммунальной квартиры сотруднику Росгвардии открыли соседи. Пройдя в нужную комнату, Иван Раков сразу же направился к балкону, откуда забрал двухлетнего мальчика, после чего, вернувшись в помещение, обнаружил там спящую мать ребенка, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вызванные росгвардейцами к дому сотрудники скорой помощи осмотрели ребенка, к счастью, медпомощь ему не понадобилась. Мальчика вместе с матерью доставили в отдел полиции, где ребенок был передан сотрудникам отдела по делам с несовершеннолетних.

В пресс-службе Росгвардии подчеркнули, что благодаря четким и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать возможных более серьезных последствий.