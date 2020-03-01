В конкурсе «Лидеры России — 2020» — семья потомственных врачей из Саратова
Москва, 1 марта, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Семья потомственных врачей из Саратова — Александр Тома и Анна Спиваковская — впервые принимают участие в конкурсе «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Они поддерживают друг друга, но при этом каждый реализует свой отдельный проект «Сердце Лидера».
Александр и Анна поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о конкурсе и планами на будущее.
Анна: Мы решили, что Конкурс «Лидеры России», и в частности, трек «Здравоохранение» это определенная возможность проверить свои силы, это возможность понять, в каком направлении нам нужно развиваться, и насколько мы компетентны в настоящий момент времени в своей работе. Это возможность новых знакомств, развития своих коммуникативных навыков в профессиональной сфере.
Расскажите о своих проектах «Сердце лидера». Насколько мне известно, они у Вас разные?
Александр: На конкурсе мы помогаем друг другу не тем, что развиваем один социальный проект, на это у нас немного разные взгляды. Мой проект заключается в проведении просветительских мероприятий в общественных местах, приглашаю к нему неравнодушных, активных профессионалов как из своей организации, так и из соседних. Привлекаю мобильные комплексы, что позволяет жителям Саратова, например, в своих торговых центрах проверить свое здоровье не отрываясь от своих повседневных дел. Я работаю главным врачом районной поликлиники №16 города Саратова. На мероприятия в виде лекций на территории района моего обслуживания очень хорошо отзываются ветераны. В ходе такой работы ко мне часто обращаются люди с теми проблемами, с которыми они сталкиваются. При общении выясняется, что чаще всего люди вообще не знают, какие сейчас есть возможности, куда можно обратиться. Такие мероприятия позволяют расширить их кругозор и улучшить их здоровье.
Анна: Мой социальный проект полностью связан с зоной моих профессиональных интересов. Я — практикующий врач — ревматолог, преподаватель университета. И мой проект направлен на помощь семьям, которые столкнулись с проблемой ювенильного артрита. Это тяжелое прогрессирующее заболевание, которое поражает, к сожалению, иногда даже самых маленьких детей. На сегодняшний день мы организуем благотворительные концентры, которые помогают эмоционально разгрузить наших детей, которые большинство времени, к сожалению, проводят в стационарных условиях. Мы поддерживаем Ассоциацию пациентских организацией, родителей, чьи дети больны этим заболеванием. Мы создали сайт этой ассоциации, мы планируем запуск школы для родителей таких пациентов, работа которой будет направлена как на социальную, психологическую так и на и юридическую поддержку таких семей. В ней будут работать не только врачи, юристы, но клинические психологи, врачи лечебной физкультуры, которые будут комплексно поддерживать эти семьи.
Как Вы оцениваете организацию профессионального трека «Здравоохранение» в рамках конкурса «Лидеры России — 2020»?
Александр: Все организована на самом высоком уровне. И самое главное — объективность оценки, то, что — особенно на этапе отбора — исключена субъективность, человеческий фактор, оцениваются только конкретные знания, конкретные подходы.
Анна: Реальность оценки — это действительно важно. С точки зрения организации мы пока не можем сравнить с другими конкурсами, но здесь все организовано очень хорошо — начиная от соревновательных мероприятий, до нашего питания и времяпрепровождения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 марта в московском Экспоцентре состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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