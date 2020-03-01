Москва, 1 марта, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Семья потомственных врачей из Саратова — Александр Тома и Анна Спиваковская — впервые принимают участие в конкурсе «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Александр Тома и Анна Спиваковская

Они поддерживают друг друга, но при этом каждый реализует свой отдельный проект «Сердце Лидера».

«Династия — это великая ответственность друг перед другом людей связанных кровными узами и к тому же избравших одну профессию. А медицинская династия — это ответственность не только перед родными, но и перед тысячами нуждающихся в помощи людей. Говорят, что самые счастливые люди, те кто угадал свое предназначение в жизни. Если верить этому утверждению, то наша семья одна из самых счастливых. Среди членов семьи были врачи до 1917 года. Первое поколение врачей составили прапрадед по фамилии Морозов и его родной брат, которые работали врачами в Брянской области в селе Трубчевск. Их дело продолжили четверо братьев Тома, среди которых и был мой отец. Все они по окончании школы поступили в Саратовский медицинский институт, стали врачами и в жены себе нашли тоже врачей. В настоящее время наша семья насчитывает более 19 врачей различных специальностей. Поэтому принцип жизнь во благо других, можно сказать я впитал с молоком матери, и осознанно решил стать врачом уже в 9м классе. Одним из ключевых моментов при выборе будущей профессии стал обычный зимний вечер, когда к нам в гости приехал родной брат отца, Валерий Ильич. Конечно в семье врачей разговоры на медицинскую тематику это не редкость, достаточно часто обсуждаются сложные клинические случаи, трагические и наоборот счастливые судьбы людей, с которыми сталкиваешься по роду своей деятельности, книги на медицинские тематики которыми забиты книжные полки. Но этот вечер запомнился особенно! С таким восхищением и упоением Валерий Ильич рассказывал о работе врача хирурга в одной из крупнейших клиник города Саратова, о сложнейших операциях, и ответственности, что после этого у меня уже не оставалось сомнений. Твердо для себя решил — хочу быть хирургом! С выбором же самого учебного заведения все было гораздо проще. Мне повезло родиться в области где находится один из старейших университетов с богатейшей историей и в котором учились мои родители — 10-й Императорский. Так моим alma mater стал Саратовский ГМУ!», — говорит участник профессионального трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России», главный врач районной поликлиники №16 города Саратова Александр Тома.

«Я родилась в семьей врачей — а это совершенно особенные семьи. Семьи врачей — это такие семье, когда прозвучавший ночью телефонный звонок означат, что сейчас мама или папа соберутся и поедут кого-то спасать, это семьи в которых прийти домой до захода солнца значит, что еще очень рано, а выйти из дома с первыми петухами, что уже очень поздно.

Это семьи с совершенно особенной врачебной жизнью, которая с самого юного возраста очень манит, это жизнь не с профессией, а с призванием, жизнь во благо и ради других. Это жизнь с одним единственным девизом — Consumor aliis inserviendo ‑ и уже это моя лучшая жизнь и моя мечта, ставшая реальностью.

В настоящее время в своей профессиональной деятельности я совмещаю два вида занятий — это работа в практическом здравоохранении в федеральном государственном медицинском учреждении и работа доцентом выпускающей клинической кафедры медицинского ВУЗа», — рассказывает его супруга, также участник конкурса, Александра Спиваковская, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ.

Александр и Анна поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о конкурсе и планами на будущее.

Анна: Мы решили, что Конкурс «Лидеры России», и в частности, трек «Здравоохранение» это определенная возможность проверить свои силы, это возможность понять, в каком направлении нам нужно развиваться, и насколько мы компетентны в настоящий момент времени в своей работе. Это возможность новых знакомств, развития своих коммуникативных навыков в профессиональной сфере.

Расскажите о своих проектах «Сердце лидера». Насколько мне известно, они у Вас разные?

Александр: На конкурсе мы помогаем друг другу не тем, что развиваем один социальный проект, на это у нас немного разные взгляды. Мой проект заключается в проведении просветительских мероприятий в общественных местах, приглашаю к нему неравнодушных, активных профессионалов как из своей организации, так и из соседних. Привлекаю мобильные комплексы, что позволяет жителям Саратова, например, в своих торговых центрах проверить свое здоровье не отрываясь от своих повседневных дел. Я работаю главным врачом районной поликлиники №16 города Саратова. На мероприятия в виде лекций на территории района моего обслуживания очень хорошо отзываются ветераны. В ходе такой работы ко мне часто обращаются люди с теми проблемами, с которыми они сталкиваются. При общении выясняется, что чаще всего люди вообще не знают, какие сейчас есть возможности, куда можно обратиться. Такие мероприятия позволяют расширить их кругозор и улучшить их здоровье.

Анна: Мой социальный проект полностью связан с зоной моих профессиональных интересов. Я — практикующий врач — ревматолог, преподаватель университета. И мой проект направлен на помощь семьям, которые столкнулись с проблемой ювенильного артрита. Это тяжелое прогрессирующее заболевание, которое поражает, к сожалению, иногда даже самых маленьких детей. На сегодняшний день мы организуем благотворительные концентры, которые помогают эмоционально разгрузить наших детей, которые большинство времени, к сожалению, проводят в стационарных условиях. Мы поддерживаем Ассоциацию пациентских организацией, родителей, чьи дети больны этим заболеванием. Мы создали сайт этой ассоциации, мы планируем запуск школы для родителей таких пациентов, работа которой будет направлена как на социальную, психологическую так и на и юридическую поддержку таких семей. В ней будут работать не только врачи, юристы, но клинические психологи, врачи лечебной физкультуры, которые будут комплексно поддерживать эти семьи.

Как Вы оцениваете организацию профессионального трека «Здравоохранение» в рамках конкурса «Лидеры России — 2020»?

Александр: Все организована на самом высоком уровне. И самое главное — объективность оценки, то, что — особенно на этапе отбора — исключена субъективность, человеческий фактор, оцениваются только конкретные знания, конкретные подходы.

Анна: Реальность оценки — это действительно важно. С точки зрения организации мы пока не можем сравнить с другими конкурсами, но здесь все организовано очень хорошо — начиная от соревновательных мероприятий, до нашего питания и времяпрепровождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 марта в московском Экспоцентре состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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