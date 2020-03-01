Ватикан, 1 марта, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Об отказе из-за простуды от участия в традиционной неделе духовных размышлений объявил Папа Римский Франциск. Об этом 1 марта понтифик объявил во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Long Thiên Папа Франциск I

Папа объявил, что в этом году состояние здоровья не позволяет ему принять участие в неделе духовных размышлений, которую во время Великого поста он проводит обычно с членами Римской курии в городке Аричча. Понтифик уточнил, что эту неделю он будет находиться в Ватикане.

Понтифик попросил собравшихся вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые высокопоставленные чиновники Ватикана начнут вечером 1 марта в Аричче без него. Отмечается, что папа римский не единожды был вынужден прервать воскресную проповедь из-за коротких приступов кашля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск отменил целый ряд мероприятий и аудиенций в связи с ухудшением состояния здоровья. Этот факт породил ряд домыслов и спекуляций в СМИ на фоне эпидемии коронавируса. Однако сам 83-летний понтифик отверг такие предположения, уточнив, что у него простуда.

При этом в Ватикане был принят ряд мер для недопуска распространения коронавируса. В частности, верующим рекомендовано соблюдать дистанцию между собой во время мероприятий на площади Святого Петра.