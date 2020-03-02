Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 2 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 марта: ликвидирован ржевско-вяземский выступ немецких войск.

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— 2 марта 1943 года началась Ржевско-Вяземская операция войск. Красная армия ликвидировала ржевско-вяземский выступ немецких войск и отбросила врага на 100−130 км.

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