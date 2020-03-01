В Чувашии снят с должности глава ещё одного ведомства
Чебоксары, 1 марта, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Чувашии отправлен в отставку руководитель ещё одного ведомства — госслужбы по тарифам. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
От должности руководителя государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам освобождена Марина Кадилова, которая возглавляла ведомство более четырёх лет.
Напомним, в 2019 году федеральный резонанс получило уголовное дело в отношении двух сотрудников государственной службы по конкурентной политике и тарифам Чувашии — позже уволенных. Правоохранители считают, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года они получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах ряда коммерческих организаций в сфере электроснабжения. Общий размер полученных взяток оценивается следствием более чем в 4 млн рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Чувашии сменился главный ветеринарный инспектор. Сергея Скворцова сменил Константин Викторов, который ранее возглавлял отдел государственного ветеринарного надзора в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.