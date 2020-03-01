Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, 1 марта, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Деревянный мост высотой 20 метров и шириной 66 метра, построенный по проекту архитектурного бюро KATARSIS, под музыку сожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.

Nikola-lenivets.ru Деревянный мост высотой 20 метров и шириной 66 метра, построенный по проекту архитектурного бюро KATARSIS

По словам организаторов перформанса, на строительство арт-объекта ушло 72 рулона соломы и четыре лесовоза деревянного строительного мусора. Строили мост 18 человек с декабря 2019 года. В 2020 году автором проекта «Сжигая мосты» впервые, по итогам конкурсного отбора стало архитектурное бюро KATARSIS. Ранее здесь строили, а затем сжигали только работы местного художника Николая Полисского. В 2019 году в «Никола-Ленивце» сожгли 20-метровую башня «Бастилия», а в 2018 году здесь спалили деревянный собор, построенный в готическом стиле.

«Идея с сожжением моста простая и ёмкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени — беспокойному, переменчивому и в то же время интересному. Хотелось создать образ простой, но многослойный. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен», — считает партнер архитектурного бюро KATARSIS Петр Советников.

Напомним, сжигать арт-объекты в калужском арт-парке «Никола-Ленивец» впервые начали в 2001 году. «Никола-Ленивец» — это сегодня самый большой арт-парк в Европе, где на площади 650 га возведено более 30 арт-объектов.