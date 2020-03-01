Москва, 1 марта, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено правоохранителями по факту драки в троллейбусе, которую устроили неизвестные на севере Москвы. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

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Инцидент произошёл в салоне троллейбуса на Ленинградском проспекте. Между неизвестными вспыхнул конфликт, переросший из словесного спора в драку.

О произошедшем в отделение полиции сообщили очевидцы. Информация о пострадавших в связи с данным случаем из медучреждений города не поступала.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгроме неизвестными стихийного мемориала на месте убийства 17-летнего подростка в Челябинске.