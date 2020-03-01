Душанбе, 1 марта, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Почти достигла пороговой явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана уже к 12 часам по местному времени.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

По словам члена центральной избирательной комиссии и референдумам Таджикистана (ЦКВР) Махфират Хидирзода, к полудню проголосовали уже 47,1% избирателей или 2 млн 323 тысячи 516 человек.

Чиновница подчеркнула, что жалоб на ход избирательного процесса не поступало. Голосование продолжается на 3 412 участках.

Напомним, что выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит не менее 50%. Всего, по данным ЦКВР, в стране зарегистрированы свыше 4,9 млн избирателей.