Астана, 1 марта, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Отбор проб воды из реки Шу произвели сотрудники филиала РГП «Казгидромет» по Джамбульской области Казахстана, сообщается в пресс-службе «Казгидромета».

Kalabaha1969 Река Шу. Казахстан

Внеплановый забор проб воды был сделан после того, как в средствах массовой информации и в социальной сети Facebook появилась информация об окрашивании в зеленый цвет воды в реках Аламедин и Ала-Арча на территории Киргизии. Реки впадают в реку Шу. Забор проб воды реки Шу сделали 29 февраля в районе села Кайнар в 20 километрах от границы с Киргизией.

В пресс-службе сообщили, что вода в реке имеет природный цвет, постороннего запаха не имеет, а также не обнаружено не характерных для нее явлений. Результаты анализа проб воды будет готов 2 марта. В «Казгидромете» проверят воду из реки на предмет тяжелых металлов, органических и биогенных веществ.

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