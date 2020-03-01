Вашингтон, 1 марта, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина. Об этом пишет газета The New York Times по результатам обработки 100% бюллетеней.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

В Южной Каролине праймериз — открытые, то есть голосовать можно без партийной регистрации. Это означает, что любой, даже сторонник президента США Дональда Трампа, мог прийти и проголосовать за кого-то из демократических кандидатов. Сам Трамп прямо призывал республиканцев в Южной Каролине голосовать за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, называющегося себя социалистом.

Итог праймериз таков: Байден получил 48,4% голосов избирателей, Сандерс — 19,9%, миллиардер из Калифорнии Том Стейер — 11,3%, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, открытый гей Пит Буттеджадж — 8,2%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 7,1%, остальные кандидаты — суммарно около 5%.

Уже вечером 29 февраля Стейер заявил, что выходит из предвыборной гонки.

Для Байдена это очень важная психологическая победа — первые праймериз в Айове и других штатах показали, что у демократического электората 77-летний бывший вице-президент не очень популярен. При том, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который на год старше Байдена и называет себя социалистом, пользуется большей популярностью.

По мнению ряда экспертов, команда Трампа считает, что Сандерс наиболее выгодный соперник для действующего президента на предстоящих в ноябре выборах. В Белом доме уверены, что как бы Сандерс ни был популярен у определенной части политически активных демократов, американский народ и элита никогда не примут президента, называющего себя социалистом.

Именно в связи с этим Трамп агитировал республиканцев в Южной Каролине голосовать на Сандерса.

Но консервативная часть Демократической партии и влиятельное семейство Клинтонов приложили максимум усилий, чтобы обеспечить победу Байдена в Южной Каролине, и им это удалось.