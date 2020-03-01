Санкт-Петербург, 1 марта, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на стадионе «Газпром Арена» во время футбольного матча «Зенит-Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.

ТНТ Мужчина и его возлюбленная

Мужчина сделал предложение во время перерыва. Комментатор матча Константин Анисимов отметил, что этот случай стал первым в истории «Газпром Арены».

Организовать эту «акцию» жителю Петербурга помог телеканал ТНТ в честь скоро старта нового сезона шоу «Холостяк». Его премьера состоится сегодня, 1 марта.