Санкт-Петербург, 1 марта, 2020, 10:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит первое «мультимедийное шоу распускающихся роз», созданное при помощи специальных голографических 3D-вентиляторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 февраля сообщили в пресс-службе канала ТНТ.

ТНТ Прохожий наблюдает за шоу

Понаблюдать за шоу жители Санкт-Петербурга смогут с 29 февраля по 1 марта 2020 года на Большой Конюшенной улице. Специальная техника создаёт эффект распускающихся бутонов роз.

Мультимедийное шоу от ТНТ приурочено к скорому выходу седьмого сезона шоу «Холостяк». Его премьера состоится сегодня, 1 марта 2020 года.