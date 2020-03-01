Сургут, Югра, 1 марта, 2020, 08:50 — ИА Регнум. В Сургуте 1 марта пройдут широкомасштабные праздничные гуляния. В связи с чем будет перекрыта улица Университетская до площади перед Сургутским государственным университетом. Об этом сообщил глава экономической столицы Югры Вадим Шувалов в своём аккаунте «ВКонтакте».

Vk.com/vadim.shuvalov План перекрытия улиц в Сургуте

Дорогу перекроют с 7 до 17 часов, а масленичные гуляния будут идти с 12 до 16 часов, пояснил градоначальник.

Масленичные гуляния будут проходить в Старом Сургуте и на площади СурГУ. Горожанам обещают разнообразные блины с начинками, чай, выпечку, театрализованные представления, аттракционы и конкурсы. В финале будет сожжено чучело Масленицы.