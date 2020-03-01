«Ужас и всё в крови»: подробности массовой бойни со стрельбой на Ямале
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 1 марта, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Состояние четырёх пострадавших в массовой драке со стрельбой в ямальском городе Ноябрьске медики пока не комментируют. Известно лишь, что посетители кафе, где произошёл инцидент, никогда не забудут эту бойню. Очевидец поделился впечатлениями с местным телеканалом«Миг».
Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля в кафе города Ноябрьска в результате массовой драки и стрельбы были ранены четыре человека.
По предварительной информации УМВД России по ЯНАО, в кафе между двумя пирующими компаниями вспыхнул конфликт. На фоне шума от громкой музыки посетители не сразу поняли, что произошло. Участники конфликта, в том числе стрелявший из травматического пистолета, скрылись с места происшествия.
По сообщению очевидца, его позвали в кафе на день рождения. В тот вечер там было многолюдно. За соседним столом метров 15 длиной, сидели одни мужчины, человек 40. Около 23:30 по местному времени очевидец с друзьями решили потанцевать напоследок.
Звук первого выстрела ему напомнил хлопок петарды. Люди стали выбегать из питейного заведения. Прозвучало несколько выстрелов.
Когда приехала полиция и включили свет, то вокруг было много крови. Еда на столах была даже в крови, отмечает очевидец.
Очевидец заметил, что у одного пострадавшего была рана брюшной полости, у другого прострелено колено, третий лежал на полу без сознания в крови, ссадинах на лице, голове, четвёртый был сильно избит.
Известно, что по факту массовой бойни проводится органами СКР доследственная проверка.