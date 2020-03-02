Подвиг 6-й роты: Путин почтил память псковских десантников — все новости В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни, на высоте 776. 90 десантников сдерживали натиск более 2 тыс. боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. В неравном противостоянии погибли 84 российских военнослужащих. Выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. Их героизм вспоминают во многих регионах России. Основные памятные мероприятия, которые прошли 1 марта 2020 года в Псковской области, посетил президент РФ Владимир Путин. [[[picture1]]] Sobranie.pskov.ru Голубой берет. sobranie.pskov.ru 21:14 29.02.2020 В пятницу, 28 февраля, у памятного креста в селе Улус-Керт Шатойского района Чечни, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-я рота, состоялись памятные мероприятия с участием делегации из Псковской области и родственников погибших десантников. 21:20 29.02.2020 Мероприятия прошли у монумента «Поклонный крест». В них также приняли участие члены ветеранских и общественных организаций, представители органов власти Чеченской Республики. Читайте также: В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников 21:28 29.02.2020 Памятный митинг у «Поклонного креста» в селе Улус-Керт, Чечня. pskov.ru 21:31 29.02.2020 Напомним, памятный знак «Поклонный крест» был открыт в селе Улус-Керт в марте 2017 года. 21:33 29.02.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров написал о событии в своём инстаграм-аккаунте. https://www.instagram.com/p/B9HsLPuoKzd/ 21:33 29.02.2020 Перед собравшимися на памятном митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш долг — никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — отметил он в своём выступлении. 21:34 29.02.2020 30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников». 21:43 29.02.2020 Памятный знак высотой 2,6 метра и весом 10 тонн изготовлен из тёмно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло. Эскиз памятника после широкого обсуждения был утверждён родителями героев-десантников. Подробности: В Чечне открыли поклонный крест в честь десантников 6-й роты 21:45 29.02.2020 Памятный митинг у «Поклонного креста» в Улус-Керте, Чечня. pskov.ru 21:47 29.02.2020 На Аллее Героев в Пскове к 20-летию подвига легендарной 6-й роты торжественно открыли бюсты трёх героев-десантников. Памятные знаки появились в память об уроженцах Пскова Владимире Швецове, Романе Афанасьеве иМихаиле Травине. Об этом: В Пскове открыли бюсты трёх героев-десантников легендарной 6-й роты 21:50 29.02.2020 [[[quote-0]]] 21:52 29.02.2020 Памятные мероприятия в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020 . pskov.ru 22:04 29.02.2020 В памятных мероприятиях в Чечне принял участие бывший губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак. «Пять лет назад мы вместе с некоторыми родителями впервые приехали к подножию высоты 776, побывали на месте гибели наших ребят. С тех пор здесь многое изменилось: территорию привели в порядок, а три года назад — поставили Поклонный крест. От своего имени, от лица родителей и родных погибших ребят хотел бы передать за это огромную человеческую благодарность главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Бойцы 6-й роты отдали жизнь, защищая мир и безопасность в стране, исполняя свой долг. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем их помнить. Низкий поклон их родителям за то, что воспитали таких сыновей», — отметил Турчак в своём инстаграм-аккаунте.⠀ 22:05 29.02.2020 Андрей Турчак — о памятных мероприятиях в Улус-Керте. https://www.instagram.com/p/B9HRQ03DsHw/ 22:08 29.02.2020 У памятного знака в Улус-Керте родственники погибших, а также все присутствующие почтили память десантников минутой молчания, возложив цветы к каменному кресту. 22:11 29.02.2020 Памятные мероприятия в честь подвига 6-й роты в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020 . pskov.ru 22:14 29.02.2020 [[[quote-1]]]

22:20 29.02.2020 Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершённых в отношении бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В канун 20-летия подвига псковских десантников СКР напомнил о ходе следствия. «Известно, что в объединённую вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2000 лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, члены банд из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Нападение осуществлялось с трёх сторон и длилось до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверым военным были причинены ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства. Поскольку преступления были совершены при неочевидных обстоятельствах, первых участников нападения удалось привлечь к уголовной ответственности только спустя десять лет после боя. Их причастность была установлена следственно-оперативным путём, в том числе при производстве допросов лиц из числа членов бандформирований, действовавших на территории Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. На данный момент установлена причастность 26 лиц, из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами.

22:21 29.02.2020 Расследование продолжается и сегодня: на причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств, заявили в Следственном комитете России. «Для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное — вопрос времени», — отмечается в сообщении ведомства.

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22:29 29.02.2020 В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты показали музыкальный спектакль «Воины духа». [[[quote-2]]]

22:31 29.02.2020 Памятные мероприятия у «Поклонного креста» в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020 . pskov.ru

22:35 29.02.2020 Участники памятных мероприятий в Чечне также посетили улицу 84-х Псковских десантников, которая располагается в Старопромысловском районе Грозного. Это название ей было присвоено в 2008 году. Родственники погибших десантников возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.

22:37 29.02.2020 Памятные мероприятия в Грозном, Чечня. 28.02.2020 . pskov.ru

22:40 29.02.2020 Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, посетит с рабочим визитом Псковскую область, где примет участие в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Подробности: Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников

22:43 29.02.2020 Сообщение о памятной дате в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. https://www.instagram.com/p/B9KQgW5jvqg/

22:48 29.02.2020 Для жителей Пскова чрезвычайно важен день памяти бойцов 6-й роты. Настолько, что возмущение вызвало празднование Масленицы в тот же день, 1 марта. Властям города пришлось объясняться, а масленичные гуляния переносить подальше от центральных улиц. Об этом: «Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с Днём памяти 6-й роты

22:52 29.02.2020 «Фактически в бою у высоты 776,0 6-я рота решила судьбу всей Второй чеченской войны, ведь если бы боевики прорвались в Дагестан, то все плоды летних и осенних побед 1999 года в Дагестане, по крупному счету, были бы напрасными. Этого не случилось», — отмечается на сайте Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, где состоялось памятное мероприятие в честь подвига 6-й роты.

22:53 29.02.2020 1 марта в 6:10 утра подполковник Марк Евтюхин в последний раз вышел на связь, его слова были такими: «Лево пятьдесят! Прощайте, мужики»! Рота вызывала огонь на себя…