Подвиг 6-й роты: Путин почтил память псковских десантников — все новости
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни, на высоте 776. 90 десантников сдерживали натиск более 2 тыс. боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. В неравном противостоянии погибли 84 российских военнослужащих. Выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.
В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. Их героизм вспоминают во многих регионах России. Основные памятные мероприятия, которые прошли 1 марта 2020 года в Псковской области, посетил президент РФ Владимир Путин.
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Голубой берет. sobranie.pskov.ru
21:14 29.02.2020
В пятницу, 28 февраля, у памятного креста в селе Улус-Керт Шатойского района Чечни, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-я рота, состоялись памятные мероприятия с участием делегации из Псковской области и родственников погибших десантников.
21:28 29.02.2020
Памятный митинг у «Поклонного креста» в селе Улус-Керт, Чечня. pskov.ru
21:31 29.02.2020
Напомним, памятный знак «Поклонный крест» был открыт в селе Улус-Керт в марте 2017 года.
21:33 29.02.2020
Перед собравшимися на памятном митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш долг — никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — отметил он в своём выступлении.
21:34 29.02.2020
30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников».
21:43 29.02.2020
Памятный знак высотой 2,6 метра и весом 10 тонн изготовлен из тёмно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло. Эскиз памятника после широкого обсуждения был утверждён родителями героев-десантников.
Подробности: В Чечне открыли поклонный крест в честь десантников 6-й роты
21:45 29.02.2020
Памятный митинг у «Поклонного креста» в Улус-Керте, Чечня. pskov.ru
21:50 29.02.2020
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21:52 29.02.2020
Памятные мероприятия в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020. pskov.ru
22:04 29.02.2020
В памятных мероприятиях в Чечне принял участие бывший губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.
«Пять лет назад мы вместе с некоторыми родителями впервые приехали к подножию высоты 776, побывали на месте гибели наших ребят. С тех пор здесь многое изменилось: территорию привели в порядок, а три года назад — поставили Поклонный крест. От своего имени, от лица родителей и родных погибших ребят хотел бы передать за это огромную человеческую благодарность главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Бойцы 6-й роты отдали жизнь, защищая мир и безопасность в стране, исполняя свой долг. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем их помнить. Низкий поклон их родителям за то, что воспитали таких сыновей», — отметил Турчак в своём инстаграм-аккаунте.⠀
22:08 29.02.2020
У памятного знака в Улус-Керте родственники погибших, а также все присутствующие почтили память десантников минутой молчания, возложив цветы к каменному кресту.
22:11 29.02.2020
Памятные мероприятия в честь подвига 6-й роты в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020. pskov.ru
22:14 29.02.2020
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22:20 29.02.2020
Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершённых в отношении бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
В канун 20-летия подвига псковских десантников СКР напомнил о ходе следствия.
«Известно, что в объединённую вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2000 лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, члены банд из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Нападение осуществлялось с трёх сторон и длилось до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверым военным были причинены ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.
Поскольку преступления были совершены при неочевидных обстоятельствах, первых участников нападения удалось привлечь к уголовной ответственности только спустя десять лет после боя. Их причастность была установлена следственно-оперативным путём, в том числе при производстве допросов лиц из числа членов бандформирований, действовавших на территории Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. На данный момент установлена причастность 26 лиц, из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами.
22:21 29.02.2020
Расследование продолжается и сегодня: на причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств, заявили в Следственном комитете России.
«Для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное — вопрос времени», — отмечается в сообщении ведомства.
22:29 29.02.2020
В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты показали музыкальный спектакль «Воины духа».
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22:31 29.02.2020
Памятные мероприятия у «Поклонного креста» в Улус-Керте, Чечня. 28.02.2020. pskov.ru
22:35 29.02.2020
Участники памятных мероприятий в Чечне также посетили улицу 84-х Псковских десантников, которая располагается в Старопромысловском районе Грозного. Это название ей было присвоено в 2008 году. Родственники погибших десантников возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.
22:37 29.02.2020
Памятные мероприятия в Грозном, Чечня. 28.02.2020. pskov.ru
22:40 29.02.2020
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, посетит с рабочим визитом Псковскую область, где примет участие в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности: Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников
22:48 29.02.2020
Для жителей Пскова чрезвычайно важен день памяти бойцов 6-й роты. Настолько, что возмущение вызвало празднование Масленицы в тот же день, 1 марта. Властям города пришлось объясняться, а масленичные гуляния переносить подальше от центральных улиц.
Об этом: «Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с Днём памяти 6-й роты
22:52 29.02.2020
«Фактически в бою у высоты 776,0 6-я рота решила судьбу всей Второй чеченской войны, ведь если бы боевики прорвались в Дагестан, то все плоды летних и осенних побед 1999 года в Дагестане, по крупному счету, были бы напрасными. Этого не случилось», — отмечается на сайте Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, где состоялось памятное мероприятие в честь подвига 6-й роты.
22:53 29.02.2020
1 марта в 6:10 утра подполковник Марк Евтюхин в последний раз вышел на связь, его слова были такими: «Лево пятьдесят! Прощайте, мужики»! Рота вызывала огонь на себя…
22:55 29.02.2020
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22:59 29.02.2020
К 20-летию подвига псковских десантников отремонтирован памятник «Купол» — памятник 6-й роте, установленный перед КПП 76-й дивизии в Черёхе.
23:03 29.02.2020
Телеграм-канал @pravdapskov публикует фото отремонтированного памятника «Купол» в канун приезда в Псков президента России.
Отремонтированный памятник «Купол», Псков. Цитата телеграм-канала @pravdapskov.
23:18 29.02.2020
В Пскове в спортивном комплексе 76-й десантно-штурмовой дивизии торжественно открылись Игры боевых искусств, посвящённые подвигу 6-й роты. В рамках игр пройдут турниры по ММА, айкидо, дзюдо, каратэ и другим видам. Соревнования собрали спортсменов из 20 регионов России.
Читайте подробнее: Памяти псковских десантников 6-й роты посвятили Игры боевых искусств
23:24 29.02.2020
В Пскове установят мемориальную доску гвардии капитану Роману Соколову, погибшему при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года. Такое решение приняли депутаты Псковской городской думы 27 февраля.
Мемориальную доску установят на доме №4А по улице Индустриальной, где жил Роман Соколов.
23:30 29.02.2020
Памятник 6-й роте в парке Боевого братства в Петербурге. gov.spb.ru
23:33 29.02.2020
Документальный фильм «Высота» памяти псковских десантников 6-й роты вышел в эфир на телеканале «Россия 1».
Это уникальные съёмки и эксклюзивные интервью о причинах, деталях и последствиях боя под Улус-Кертом в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. В эфире телеканала «Россия 24» фильм покажут 1 марта в 13:00.
23:38 29.02.2020
Единственному уроженцу Великих Лук, который в 2000 году служил в 6-й роте, — Сергею Шикову — установили памятный бюст на его родине. На момент боя в Аргунском ущелье рядовому Сергею Шикову было 19 лет. За героизм, проявленный в бою с террористами, он награжден орденом Мужества — посмертно.
Открытие памятника Сергею Шикову в Великих Луках. pskov.er.ru
23:41 29.02.2020
«В администрации Псковской области сейчас не до отдыха — уже завтра состоятся главные мероприятия памяти 20-летия подвига 6-й роты», — написал в своём инстаграм-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.
23:45 29.02.2020
Бюст рядового Владимира Ислентьева установлен в центральном сквере посёлка Струги Красные Псковской области.
Открытие бюста Владимира Ислентьева в Стругах Красных. pskov.ru
23:49 29.02.2020
1 марта в Псковской области — региональный день памяти.
23:52 29.02.2020
Почтовый конверт, посвящённый подвигу псковских десантников. Цитата видео ГТРК «Псков».
23:56 29.02.2020
Память бойцов 6-й роты почтили в Барнауле. Памятная акция состоялась 29 февраля на Аллее героев.
23:58 29.02.2020
Возложение цветов к гранитному камню в память о подвиге 6-й роты в Барнауле 29.02.2020. altairegion22.ru
07:47 01.03.2020
В городе Кировске Ленинградской области 14 февраля 2020 года был открыт памятник «Гвардейцам всех поколений», посвящённый воинам гвардии, сражавшимся и отдавшим жизнь за Родину. Рядом с памятником установлены бюсты Владимиру Купцову и Александру Исаеву — погибшим в 2000 году бойцам 6-й роты, уроженцам Ленобласти.
Мемориал в Кировске (Ленобласть). Фото: lenobl.ru
10:23 01.03.2020
Церемония возложения венков в Уссурийске. adm-ussuriisk.ru
10:23 01.03.2020
Память погибших в Чечне псковских десантников почтили в Уссурийске. У памятника «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах» 29 февраля прошла церемония возложения венков и цветов.
После завершения церемонии прозвучал оружейный салют, оркестр исполнил гимн Российской Федерации.
10:25 01.03.2020
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10:58 01.03.2020
В Пскове 28 февраля состоялось торжественное мероприятие по спецгашению почтовой карточки и её выпуску в почтовое обращение в память о 20-летии подвига 6-й роты. И открытка, и штемпель изготовлены для коллекционирования и в связи с памятной датой. После торжественного мероприятия штемпель передан на хранение в музей связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге.
Один из конвертов с изображением командира 6-й роты Марка Евтюхина предназначен для президента страны Владимира Путина, который приедет в Псков сегодня, 1 марта, на памятные мероприятия.
11:55 01.03.2020
В Ульяновске планируется установить бюст в честь Героя России Дмитрия Кожемякина на территории учебного заведения, названного его именем.
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Читайте также: В Ульяновске установят бюст в честь погибшего десантника шестой роты
12:18 01.03.2020
Несколько сотен людей — жители Пскова и гости города — пришли сегодня, 1 марта, к памятнику «Купол» в Черёхе, чтобы почтить память погибших десантников 6-й роты, сообщает «Псковская лента новостей». Сейчас здесь проходят последние подготовительные работы к торжественным мероприятиям: люди и спецтехника очищают площадку от снега. Территория у «Купола» оцеплена сотрудниками полиции и бронетехникой.
13:16 01.03.2020
В Санкт-Петербурге на матче чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Локомотив» (Москва) болельщики «Зенита» почтили память десантников 6-й роты, павшей в бою у высоты 776 в ночь на 1 марта 2000 года.
13:18 01.03.2020
Болельщики «Зенита» почтили память бойцов шестой роты. Цитата из «ВКонтакте» vk.com/komdiv76
13:44 01.03.2020
На берегу реки Глуховки в Ленинградской области 29 февраля состоялась реконструкция легендарного боя шестой роты 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Реконструкцию боя провёл Союз ветеранов локальных войн и конфликтов города Сосновый Бор.
13:50 01.03.2020
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псков, где почтит память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками.
13:57 01.03.2020
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псков. В аэропорту главу государства встретил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. pskov.ru
13:59 01.03.2020
В рамках подготовки к региональному Дню памяти в Псковской области прошли десятки различных мероприятий по увековечению памяти 6-й роты. Капитально отремонтирован памятник «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-й полк Псковской дивизии ВДВ, а родственникам погибших бойцов предоставлена дополнительная адресная помощь.
14:07 01.03.2020
В церемонии возложения цветов к памятнику «Купол» также приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командование дивизии, спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Елена Полонская, родственники героев-десантников, жители Пскова.
14:23 01.03.2020
Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в Пскове почтил память воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. Вместе с родственниками погибших бойцов глава государства возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-й полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.
В память о погибших десантниках была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Преображенского полка прошли перед памятником «Купол» торжественным маршем.
Президент также посетил часовню Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го полка, где митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил литию в память о героически погибших бойцах 6-й роты.
Об этом: Владимир Путин почтил в Пскове память воинов-десантников 6-й роты
14:31 01.03.2020
Владимир Путин в Пскове возложил цветы к памятнику 6-й роте. 1.03.2020. pskov.ru
14:32 01.03.2020
Президент РФ Владимир Путин в Пскове 1 марта 2020 года почтил память погибших воинов-десантников 6-й роты. pskov.ru
14:34 01.03.2020
Церемония возложения цветов к памятнику 6-й роте в Пскове. 1.03.2020. pskov.ru
14:35 01.03.2020
Торжественный марш Преображенского полка у памятника «Купол» в Пскове в честь 20-летия подвига 6-й роты. pskov.ru
14:37 01.03.2020
Митинг памяти командира 6-й роты Марка Евтюхина в Йошкар-Оле.
Фото: пресс-служба правительства Марий Эл
14:38 01.03.2020
Памятник «Купол» в Черёхе под Псковом представляет собой главный символ десантников — парашют, который стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырёхгранную горную вершину. Гранитные плиты содержат в себе список погибших воинов — 84 фамилии, а внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников.
14:39 01.03.2020
Цветы под «Куполом» в псковской Черёхе. После памятной церемонии 1 марта 2020 года. pskov.ru
14:59 01.03.2020
Владимиру Путину в Пскове продемонстрировали эскиз диорамы «Высота 776» — макет панорамы боя 6-й роты псковской дивизии ВДВ, сообщает «Псковское агентство информации».
15:00 01.03.2020
Президент России пообщался с родственниками десантников, погибших в Чечне в 2000 году.
15:05 01.03.2020
Мать одного из погибших десантников предложила наградить президента РФ Владимира Путина государственной наградой.
«Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно», — ответил президент.
15:23 01.03.2020
Торжественное построение, посвященное 20-летней годовщине подвига 6-й роты, проходит на плацу 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.
15:56 01.03.2020
Владимир Путин отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм и преданность присяге.
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Читайте также: Путин о подвиге 6-й роты: «Они показали, на что способен русский солдат»