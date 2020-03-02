В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни, на высоте 776. 90 десантников сдерживали натиск более 2 тыс. боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. В неравном противостоянии погибли 84 российских военнослужащих. Выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. Их героизм вспоминают во многих регионах России. Основные памятные мероприятия, которые прошли 1 марта 2020 года в Псковской области, посетил президент РФ Владимир Путин.

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Sobranie.pskov.ru
Голубой берет. sobranie.pskov.ru
21:14 29.02.2020

В пятницу, 28 февраля, у памятного креста в селе Улус-Керт Шатойского района Чечни, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-я рота, состоялись памятные мероприятия с участием делегации из Псковской области и родственников погибших десантников.

21:20 29.02.2020

Мероприятия прошли у монумента «Поклонный крест». В них также приняли участие члены ветеранских и общественных организаций, представители органов власти Чеченской Республики.

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21:28 29.02.2020

Памятный митинг у «Поклонного креста» в селе Улус-Керт, Чечня. pskov.ru

21:31 29.02.2020

Напомним, памятный знак «Поклонный крест» был открыт в селе Улус-Керт в марте 2017 года.

21:33 29.02.2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал о событии в своём инстаграм-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/B9HsLPuoKzd/

21:33 29.02.2020

Перед собравшимися на памятном митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш долг — никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — отметил он в своём выступлении.

21:34 29.02.2020

30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников».

21:43 29.02.2020

Памятный знак высотой 2,6 метра и весом 10 тонн изготовлен из тёмно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло. Эскиз памятника после широкого обсуждения был утверждён родителями героев-десантников.

Подробности: В Чечне открыли поклонный крест в честь десантников 6-й роты

21:45 29.02.2020

Памятный митинг у «Поклонного креста» в Улус-Керте, Чечня. pskov.ru

21:47 29.02.2020

На Аллее Героев в Пскове к 20-летию подвига легендарной 6-й роты торжественно открыли бюсты трёх героев-десантников. Памятные знаки появились в память об уроженцах Пскова Владимире Швецове, Романе Афанасьеве иМихаиле Травине.

Об этом: В Пскове открыли бюсты трёх героев-десантников легендарной 6-й роты

21:50 29.02.2020

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