Киев, 29 февраля, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Украинский журналист и политический эксперт Андрей Манчук саркастически призвал официальный Киев не ограничиваться отсутствием празднования 9 мая, а еще и объявить день траура.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Так эксперт прокомментировал сегодня, 29 февраля, заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, сделанное накануне, о том, что Украина не будет праздновать 75-ю годовщину со дня Победы над фашистскими захватчиками.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — заявил Пристайко.

«Объявите уже день траура, не стесняйтесь», — призывает в ответ украинскую власть Манчук.

Другой украинский эксперт, Сергей Слободчук, считает, что Пристайко своим заявлением «кинул подлянку» президенту Зеленскому. Он прогнозирует, что в свете своей деятельности до 9 мая нынешний глава МИД не удержится на занимаемой должности.

ИА REGNUM отмечает, что офис президента Зеленского заявление Пристайко, прозвучавшее почти сутки назад, до сих пор не прокомментировал. Согласно украинскому законодательству, 9 мая является государственным праздником.

9 мая 2019 года президент Владимир Зеленский посетил могилу своего деда-фронтовика Семена Зеленского и отметил, что праздник 9 мая — «это, прежде всего, день благодарности тем героям, которые смогли победить нацизм, благодаря которым каждый из нас имел возможность родиться».