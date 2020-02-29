Киев, 29 февраля, 2020, 20:30 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 29 февраля, обсуждают фактический отказ властей страны праздновать 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

spoilt.exile Факельное шествие украинских националистов

Напомним, что соответствующую позицию Киева выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — заявил глава украинской дипломатии.

В свою очередь, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает это заявление смесью «цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности».

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» — задался вопросом Медведчук.

Политик убежден, что и в первом, и во втором случае Пристайко — «это дипломатическое недоразумение» — обязан подать в отставку.

«Поскольку не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики вятровичей и прочего политического сброда», — заявил он.

Медведчук подчеркнул, что Пристайко не имеет права решать за государство Украина, и «уж тем более за весь, как он выразился, «европейский континент».

«Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искуственно созданными проблемами — «Армія. Мова. Віра». Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма. Эти выводы украинскому обществу еще только предстоит сделать, чтобы неонацизм не поднимал голову в центре Европы, а вятровичи, марушинцы, парубии и прочая нечисть навсегда остались на свалке истории», — подытожил Медведчук.

В завершение оппозиционный политик особо подчеркнул:

«Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок».

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович, сменивший на этом посту скандального Владимира Вятровича, который является действующий депутатом Рады, заявил, что праздничные мероприятия в России 9 мая являются «инструментом для достижения политических целей, а не почтением памяти жертв Второй мировой войны».