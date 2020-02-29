Калуга, 29 февраля, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, находясь с рабочей поездкой в Калужской области, назвал основные вектора развития социальных служб на ближайшую перспективу. Об этом 29 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков провёл совещание в Калуге

«Главное, что должны сделать органы исполнительной власти региона — пересмотреть подход к оказанию государственных услуг населению, максимально упростить доступ к ним. Гражданин должен подавать один документ в одну службу — либо в МФЦ, либо на портал государственных услуг, либо в социальную службу. Вся остальная работа — обязанности различных органов власти», — считает Котяков.

По мнению главы Минтруда России, должны быть полностью автоматизированы каналы информационного взаимодействия между органами опеки, бюро медико-санитарной экспертизы, Росреестра и так далее. Технические процедуры должны быть максимально упрощены.

«Надеюсь, что при тесном взаимодействии мы сможем предоставить качественные и простые услуги нашим гражданами», — подчеркнул федеральный министр.