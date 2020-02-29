Москва, 29 февраля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили некоторые темы двусторонней повестки дня. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Хасана Рухани

«Предметно рассмотрена (лидерами двух стран) ситуация в Сирии… — говорится в сообщении. — Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договорённостей».

Кроме того, Путин и Рухани обсудили сложившуюся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана ситуацию.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами двух стран прошел по инициативе иранской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком сообщил, что Тегеран готов вести переговоры с Европейским союзом (ЕС) по вопросам обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.