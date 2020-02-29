Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 29 февраля, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Возгорание автобуса, перевозившего 47 паломников, ехавших на экскурсию из Москвы в монастырь Оптина Пустынь под Козельском, произошло в Калужской области 29 февраля на соединительной дороге «М3-Украина — Воротынск» в окрестностях деревни Кромино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России. Как установлено, возгорание произошло в моторном отсеке.

40.mchs.gov Пожарные тушат горящий экскурсионный автобус.

Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками МЧС обеспечили экстренную эвакуацию людей. Был организован подменный автобус. Паломники продолжили маршрут. Одновременно организованы мероприятия по эвакуации сгоревшего автобуса.

Напомним, в 2020 году это второе происшествие с паломниками, случившееся в Калужской области. 25 января на 11 км автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Перемышльском районе экскурсионный автобус с паломниками попал в ДТП. Водитель автобуса, мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В салоне находилось 31 человек. Погибших нет. Шести пассажирам автобуса была оказана медицинская помощь на месте происшествии. Два человека были госпитализированы.