Санкт-Петербург, 29 февраля, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняют память о подвиге военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье в Чечне 29 февраля — 1 марта 2000 года.

Gov.spb.ru Памятник 6-й роте в парке Боевого братства в Петербурге

Родом из Петербурга и Ленобласти были 15 погибших героев. В честь них устанавливают памятники и мемориальные доски, называют школы и улицы, создают экспозиции, посвященные бойцам, отдавшим жизни в борьбе с международным терроризмом.

Так, в феврале текущего года на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга специалисты рассмотрели проекты памятников воинам-десантникам 6-й роты, проживавшим в Санкт-Петербурге. Бюсты четырем погибшим десантникам — Сергею Жукову, Константину Тимошинину, Игорю Хворостухину и Дмитрию Щемлеву — планируется установить в парке Боевого братства, севернее пересечения улицы Джона Рида и улицы Бадаева в Невском районе.

Инициатором установки памятников выступил Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й роты».

«Эксперты предложили доработать идею и, возможно, объединить ее с уже существующими памятниками в парке», — сообщал телеканал «Санкт-Петербург». В 2015 году в Парке боевого братства в Невском районе уже установлен памятник всем воинам 6-й роты.

Память петербургских бойцов увековечивают и в учебных заведениях, где они учились. Школе №453 Выборгского района присвоено имя ее выпускника, младшего сержанта Сергея Жукова. Еще в 2005 году здесь был создан музей и открыта экспозиция, посвященная Сергею Жукову и 6-й роте.

На здании школы №35 Василеостровского района установлена мемориальная доска в память об Игоре Хворостухине — выпускнике этой школы, санинструкторе 6-й роты.

В средней школе №421 Петродворцового района установлена памятная доска учившемуся здесь Константину Тимошинину. В школьном Зале боевой славы создана экспозиция, посвященная его жизни и подвигу.

Мемориальная доска установлена в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области, где учился гвардии рядовой Вадим Чугунов. В петербургском Электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта, где учились после школы Вадим Чугунов и Константин Тимошинин, установлен стенд, посвященный памяти десантников 6-ой роты.

«Сейчас решается вопрос установки мемориальной доски воину-десантнику Дмитрию Щемлеву на фасаде здания школы №373 Московского района», — сообщили в пресс-службе Смольного.

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В городе Кировске Ленинградской области 14 февраля 2020 года был открыт памятник «Гвардейцам всех поколений», посвящённый воинам гвардейских подразделений, сражавшимся за Родину. Рядом с этим памятником установлены бюсты Владимиру Купцову и Александру Исаеву — бойцам 6 роты, призванным из Ленинградской области. Всего среди погибших бойцов 6-й роты было десять жителей Ленобласти.

«В год 20-летия подвига бойцов 6-й роты Ленинградская область увековечит память всех героев-десантников и окажет адресную помощь их родителям», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Там напомнили, что первый в регионе памятный бюст бойцу 6-й роты гвардии младшему сержанту Алексею Васильеву был открыт в Ломоносовском районе в конце 2019 года, 13 февраля установлен бюст Вадиму Чугунову в деревне Оржицы Ломоносовского района. Памятные бюсты всем остальным погибшим под Аргуном землякам в Ленобласти установят в ближайшие месяцы.

Кроме того, планируется переименовать улицы в память о подвиге двух воинов-десантников — Владимира Купцова в пос. Приладожском и Вадима Чугунова в Ломоносовском районе Ленобласти.

В настоящее время на территории восьми муниципальных образований Ленинградской области проживает десять семей погибших военнослужащих 6-й роты. По поручению главы региона Александра Дрозденко, всем семьям будет оказана поддержка в виде единовременной денежной выплаты в 350 тыс. рублей. Ленинградская область также полностью оплатит поездку всех десяти семей для участия в памятных мероприятиях в Москве, Грозном и Пскове.

Памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов-десантников, пройдут во всех районах области. В частности, планируется работа выездной выставки, проведение в школах уроков памяти и мужества, в которых, по предложению губернатора, примут участие и семьи погибших десантников.

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Во вторник, 3 марта, в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится XX Всероссийский лично-командный юношеский турнир по самбо, посвященный памяти подвига 6-й роты ВДВ. Турнир ежегодно проходит как открытый урок мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и антитеррористической операции на Северном Кавказе.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить социальную поддержку семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Также он поручил проработать дополнительные меры, касающиеся увековечения памяти героев-десантников.