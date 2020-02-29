Южно-Сахалинск, 29 февраля, 2020, 16:43 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

С личной страницы в социальной сети «Фейсбук» губернатора Сахалинской области В.И. Лимаренко мы узнали, что сахалинцы и курильчане якобы десятилетиями мечтали о том, чтобы увековечить окончание Второй мировой войны, закончившейся на Дальнем Востоке, именно на наших островах.

Сахалинцы и курильчане знают, что окончание Второй мировой войны давно увековечено Указом Президиума Верховного Совета СССР, установившим в 1945 году, что 3 сентября является Днём Победы над Японией — днём всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. № 61). Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет.

До настоящего времени данный Указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства (в силу пункта 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. учреждена медаль «За победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945».

Дата 3 сентября торжественно отмечается и в государствах — союзниках СССР во Второй мировой войне.

Так, в феврале 2014 года Верховный законодательный орган КНР учредил День победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчиком, который отмечается 3 сентября.

Действительность вышеназванного Указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального собрания, а в январе 2020 года и Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Сахалинцы и курильчане настаивают на том, чтобы давно установленный День Победы над Япониейотмечался не только в Сахалинской области, но во всей России, чтобы руководство страны поздравляло с ним народ — победитель, чтобы он не игнорировался исполнительной властью вопреки Конституции России, а либо праздновался отдельно, либо был кодифицирован.

В прилагаемой справке освещается краткая история того, как сахалинцы и курильчане добивались этого.

Поэтому сообщение о намерении губернатора Сахалинской области добиваться установления нового памятного дня (или всё-таки дня воинской славы?) — 3 сентября как Дня окончания Второй мировой войны — вызывает у нас недоумение. Кто же с кем воевал? Кто кого победил? Причём здесь Россия? Всё это должно быть видно из названия дня воинской славы.

С предложенной Вами формулировкой можно было бы согласиться, если бы она была дополнена коренным названием праздника — День Победы над Японией (3 сентября — День окончания Второй мировой войны — День Победы над Японией).

Из 17 дней воинской славы, установленных в России, в восьми случаях применяется термин «победа» (День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т. д.), а в других случаях применены термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады — 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Новое, предлагаемое Вами название празднуемого нами 3 сентября Дня Победы над Японией, направлено на замену традиционного названия. С этим согласиться нельзя.

Установление нового дня воинской славы на одном и том же историческом основании в одну и ту же дату с имеющимся победным днём повлечет отмену прежней формулировки.

Это повлечет патриотическую демобилизацию, демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение южным Сахалином и Курильскими островами, проявление антисоветизма, типичное для современных западных фальсификаторов истории Второй мировой войны. Кому это нужно?

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации А. Пушков 13 февраля 2020 года на заседании Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию внёс предложение о необходимости конституционного закрепления ПОБЕДЫ во Второй мировой войне, которое было одобрено президентом России В. В. Путиным.

Утверждаем, что следует не понижать, а повышать значение Дальневосточной Победы, 75 лет которой мы будем праздновать в 2020 году.

Предлагаем согласиться.

Белоносов В. И. — Почётный гражданин Сахалинской области, вице-президент Сахалинского фонда культуры, член Общественного Совета города Южно-Сахалинска

Кузин А. Т. — Почётный гражданин Сахалинской области, доктор исторических наук, профессор

Пономарёв С. А. — действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса, депутат Сахалинской областной думы 2,3,4 созывов

29 февраля 2020 года

Приложение:

СПРАВКА

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» явился первой попыткой частичной кодификации памятных дат и дней воинской славы. Первоначальное его название — «О днях воинской славы (победных днях) России».

Таким образом, из общего числа памятных, знаменательных дат в первую очередь были выделены — как, по сути, важнейшие — дни воинской славы.

Практически сразу на Сахалине была выявлена существенная неполнота закона. Уже 19 апреля 1995 года председатель Сахалинской областной думы первого созыва В. С. Максутов обратился к президенту России и председателю правительства России с письмами, в которых сообщал, что в администрацию Сахалинской области, областную думу и средства массовой информации поступают письма и обращения трудящихся, ветеранов войны о том, что в указанном законе неправомерно упущена дата — 3 сентября 1945 года.

Сразу после назначения И. П. Фархутдинова новым главой администрации области он и председатель областной думы в мае 1995 года обратились с этим вопросом к президенту России.

Федеральные власти пробел признали, сочувственно отнеслись к позиции региона, однако самоустранились от внесения поправок в закон № 32-ФЗ.

По инициативе губернатора области И. П. Фархутдинова Сахалинская областная дума второго созыва 18 сентября 1997 года внесла в Государственную думу законопроект о дополнении перечня в законе № 32-ФЗ днем воинской славы с формулировкой «3 сентября — День победы над милитаристской Японией».

Правительство России законопроект согласовало. Закон был принят Государственной думой 7 октября 1998 года, одобрен Советом Федерации 15 октября 1998 года, но отклонён президентом Российской Федерации 30 октября 1998 года.

Ключевым доводом президентского вето был следующий аргумент: «Необходимо принять во внимание … факт, что установление Федеральным законом Дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Четверть века прошло с того времени. За это время Япония законодательно (!) объявила половину Курильской гряды японской территорией (2009 год). Неужели такие агрессивные и оскорбительные акты тоже относятся к «позитивным тенденциям» в отношениях со страной, не признающей итогов Второй мировой войны?

Сахалинской областной думой еще раз 2 марта 2000 года внесен в Государственную думу законопроект, аналогичный первоначальному. Представлял законопроект №90 017 613−3 22 декабря 2000 года в Государственной думе депутат Государственной думы от Сахалинской области И. А. Ждакаев.

В рекомендациях парламентских слушаний 12 — 13 сентября 2001 года, проведенных по инициативе губернатора Сахалинской области И. П. Фархутдинова, Федеральному Собранию было предложено «кодифицировать в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года №32-Ф3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября праздником — Днем победы над Японией» (п.3.6), а правительству РФ — ежегодно организовывать это празднование(п.2.5).

Не имея возможности добиться внесения в федеральный закон своей формулировки, Сахалинская областная дума зачастую поддерживала законопроекты других субъектов или вносила в них поправки.

Так, 12 июля 2002 года Сахалинской областной думой одобрен проект федерального закона №110 048−3, внесенного рядом депутатов Государственной думы. В нем предлагалось день 3 сентября назвать — День победоносного завершения советско-японской войны (1945). Законопроект был 23 мая 2003 года отклонен.

27 ноября 2003 года Сахалинская областная дума в третий раз внесла в Государственную думу законопроект о 3 сентября как Дне Победы над милитаристской Японией. Законопроект получил №401 858−3. Через год под надуманным предлогом законопроект возвращен в областную думу якобы из-за отсутствия заключения правительства РФ, которое до этого не требовалось.

Администрация Сахалинской области и Сахалинская областная дума 20 мая 2004 года совместно обратились в правительство РФ с предложением о принятии постановления правительства об организации в 2005 году празднования 60-летия Победы над милитаристской Японией.

Министерство обороны РФ сообщило о нецелесообразности этого. Оспаривая этот ответ, Сахалинская областная дума 16 сентября 2004 снова обратилась в правительство, а также к президенту РФ.

Повторный ответ о нецелесообразности принятия акта правительства по этому поводу дал тот же заместитель министра обороны (Н. Панков), чьи действия обжаловались.

Игнорирование сахалинских инициатив и 60-летия Победы над Японией вызвало принятие 15 сентября 2005 года Сахалинской областной думой целого комплекса документов. В Государственную думу в очередной раз был внесен законопроект о 3 сентября как Дне Победы над милитаристской Японией. Одновременно было принято обращение к ряду видных депутатов с предложением о соавторстве.

Важное значение для истории вопроса имеет принятие 17 июня 2008 года закона Сахалинской области №52-ЗО «О памятных днях Сахалинской области».

Первоначально было установлено две памятные даты: 26 апреля — День флага Сахалинской области (1997 год); 3 сентября — День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год). Следует напомнить, что на флаге области наряду с Сахалином изображены и Курильские острова.

Смена президента России, избрание на этот пост в 2008 году Д. А. Медведева вызвало надежды на то, что он мог бы поддержать инициативу Сахалинской областной думы о введении Дня Победы над Японией в российский календарь. Однако обращение к новому президенту России 11 сентября 2008 года было безуспешным.

Перед 70-летием Победы в феврале 2015 года группа почетных граждан Сахалинской области: Л. Шубина, К. Гапоненко, В. Белоносов, А. Кузин, А. Стародубцев, В. Гомилевский и др. обратилась к президенту РФ В. В. Путину и к фракции «Единая Россия» Государственной думы Федерального собрания РФ с предложением о введении дня воинской славы — «Дня Победы во Второй мировой войне».

Мотивировалось обращение тем, что «победная война на Дальнем Востоке, сформировавшая здесь современные границы России, закрепившая население, остается без соответствующей государственно-правовой и духовно-нравственной оценки, которая должна и могла бы закрепить итоги Второй мировой войны в общественном сознании наших граждан.

Не решает вопроса и учреждение в 2010 году памятного Дня окончания Второй мировой войны. Стремление к политкорректности вуалирует роль Советского Союза и России во Второй мировой войне, оборачивается национальным нигилизмом.

Внешнеполитическая ситуация остро ставит перед Россией ряд задач, имеющих отношение к сохранению исторической памяти».

Ответа от президента не было получено, а в ответе фракции «Единая Россия» сообщалось о достаточности памятного дня «2 сентября — День окончания Второй мировой войны».

С осени 2017 года большая группа общественных деятелей, ученых, фронтовиков, включая генерала армии, президента академии военных наук Российской Федерации участника войны с Японией М. Гареева, бывшего губернатора Сахалинской области В. Фёдорова, почетных граждан Сахалинской области, депутатов Сахалинской областной думы, Героев Социалистического труда, ряд общественных организаций, обращаясь к президенту России, избрала другую тактику.

Вместо попыток кодификации, введения Дня воинской славы в закон 1995 года, они обратили внимание на необходимость непосредственного исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией, ввиду того, что Указ входит в правовую систему Российской Федерации как правопреемницы СССР.

Авторы указывали: «Считаем, что сознательное замалчивание, и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требует тщательного расследования, а дата 3 сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией.

Это обращение неоднократно публиковалось (31 октября 2017; 2 января 2018; 10 августа 2018; 3 сентября 2018 и т. д.).

Положительного решения до сих пор нет.

Составил: С. Пономарёв