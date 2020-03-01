Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941 — 1945 гг

Москва, 1 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 1 марта: в 1944 году смертельно ранен командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Ватутин.

В 1944 году войска 2-го Прибалтийского фронта вели бои в районах Остров, Новоржев и Пустошка. Кроме Новоржева красноармейцы, действующие северо-западнее Новосокольников, очистили от гитлеровцев более 60 других населённых пунктов. Советские солдаты стали свидетелями немецких зверств в освобождаемых районах. Так, например, в населённом пункте Новая Деревня немецко-фашистские оккупанты заживо сожгли 15 человек за то, что те не хотели покидать деревню.