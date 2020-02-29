Ташкент, 29 февраля, 2020, 10:46 — ИА Регнум. По мере выдавливания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ближнего Востока Афганистан стал прибежищем транснациональных террористических организаций, это стало серьезно угрожать не только региональной, но и глобальной безопасности, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Афганистан

«Глава Узбекистана неоднократно заявлял, что «безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана». В своей афганской политике мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия», сказал министр в интервью газете «Народное слово».

По его словам, в то же время, содействие миру в Афганистане — это не только решение проблем безопасности.

«В афганском вопросе мы не базируемся на исключительно оборонительном подходе, так называемом «defensive approach». Мы уверены, что хорошо понимаем, как обстоят дела в нашем регионе, и не стремимся вести никаких «игр с нулевой суммой», при которых если кто-то из игроков выигрывает, то другой проигрывает. Мы прагматики и хотим быть добрыми соседями», указал Камилов.

Он подчеркнул, что несмотря на границы, которые сложились всего лишь 100 лет назад, есть трехтысячелетняя история взаимодействия между нашими народами и нынешние границы, установленные по реке Амударья, никогда не являлись преградой для передвижения людей, ведения торговли и взаимопроникновения культур и религий.

«Мирный Афганистан способен обеспечить Центральной Азии наикратчайший доступ к морским коммуникациям, диверсифицировать наши транспортные коридоры и открыть тем самым обширные рынки для экспорта отечественной продукции», сказал глава МИД Узбекистана.

В этой связи, он указал, что «чрезвычайно важно помочь Афганистану интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество, и Ташкент искренне желает этого».

«Кроме того, нужно понимать: чем ниже уровень угроз из Афганистана, тем меньше у нас будут расходы на поддержание национальной безопасности. Сэкономленные ресурсы можно будет направить на решение социально-экономических вопросов, повышение уровня жизни наших граждан», подчеркнул он.