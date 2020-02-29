Луганск, 29 февраля, 2020, 07:44 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины один раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Луганской Народной Республики, сообщили 29 февраля в пресс-службе представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Украинские силовики выпустили шесть мин из миномета калибра 82 мм по населенному пункту Голубовское. Обстрел велся из населенного пункта Орехово.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевики вооруженных формирований Украины обстреляли населенный пункт Голубовское. Было выпущено восемь мин из миномета калибра 120 мм.

Напомним, что так называемая антитеррористическая операция, обернувшаяся полномасштабными боевыми действиями против республик Донбасса, была начата Киевом против жителей ДНР и ЛНР в апреле 2014 года в ответ на непризнание местным населением государственного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года.

18 февраля 2020 года из-за усилившихся обстрелов боевиками ВСУ территории ЛНР было зафиксировано очередное обострение военных действий.