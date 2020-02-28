Грозный, 28 февраля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Чечне 28 февраля прошли памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Для того, чтобы отдать долг памяти героически сражавшимся десантникам в республику прибыли представители командования Воздушно-десантных войск и Союза десантников России, ДОСААФ России, родственники погибших десантников и оставшиеся в живых после трагических событий тех дней военнослужащие, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Pskov.ru Памятный митинг в Чечне

Мероприятия прошли в селе Улус-Керт Шатойского района, где установлен монумент в честь героев, погибших в неравном бою с террористами. В них приняли участие члены ветеранских и общественных организаций, представители органов власти Чеченской Республики. Состоялось возложение цветов к монументу «Поклонный крест».

В городе Грозном делегация посетила улицу имени 84-х псковских десантников, где были возложены цветы к памятной доске. В плане мероприятий, посвященных 20-летию героического события, демонстрация музыкального спектакля «Воины духа», который состоится 29 февраля в ледовом дворце «ВТБ Арена».

В память о погибших десантниках в Псковской области 1 марта пройдет молебен у главной иконы Воздушно-десантных войск и Военно-космических сил. Он состоится на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха.

Напомним, в бою, продолжавшемся в течение почти суток 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни, погибли 84 десантника шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Они преградили путь боевикам из банды Басаева и Хаттаба, которых было свыше двух с половиной тысяч.

Удалось выжить лишь шестерым военнослужащим. Звание Героя России было присвоено 22 десантникам (двадцати одному — посмертно). Еще 68 военнослужащих награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

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