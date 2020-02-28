Архангельск, 28 февраля, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Попытки благоустроить Архангельск принесли горожанам немало разочарований. Своим впечатлениями о последних проектах люди поделились в социальной сети «Вконтакте».

Vk.com Архангельск, парк «Зарусье», 2018 год

Поводом для дискуссии стало голосование за выбор очередной территории для благоустройства, которое велось в том числе в группе «Открытый Архангельск». На выбор были представлены восемь мест — зеленых зон и парков. К посту о голосовании горожане разместили более тысячи комментариев, значительная часть из которых сводилась к критике реализованных проектов:

«Даже не знаешь, за что и голосовать, кто живет на окраинах, какой из этих скверов самый лысый сейчас? А то «Северная роза» опять всё срубит да закатает в асфальт, а людям жить потом с этим»

«Не трогайте парк у Соломбалы Арт. Превратят прекрасный парк (извините) в […]. Все берёзки вырубят, нарушат всё. За такие благоустройства территорий в городе надо надзорным органам принимать меры к властям города. Какой то ужас в городе, а не благоустройство»,

«Это всё, конечно, здорово, и мы очень рады, что вопросом благоустройства города занимаются, с нетерпением ждали парк «Зарусье», и что в результате? На что ушли эти деньги? У нас в городе нет специалистов или деньги были целенаправленно распилены? Это такое разочарование, учитывая, как распиарили этот проект. Есть ли смысл голосовать, не получится с другими парками так же? Хочется, чтобы город преображался! Неужели у администрации нет такого желания? Прошу, привлеките профессионалов для решения подобных проблем! Полюбите НАШ с вами город!» —

— написали архангелогородцы.

Напомним, парк «Зарусье» был открыт в 2018 году. На благоустройство территории, которая больше похожа на поле, чем на парк, потратили 39 млн рублей.

Жители города отмечают, что самой острой проблемой Архангельска является нехватка зеленых насаждений, а реализация новых проектов по благоустройству лишь усугубляет ситуацию. К примеру, при благоустройстве парка Майский было вырублено более 80 деревьев. Следующий проект, угрожающий уничтожением зеленой зоны площадью 2,5 га — парк аттракционов на Ленинградском проспекте. Проект уже получил поддержку мэра города.

«Тенденция угрожающая — с каждым годом деревьев и кустов в городе становится всё меньше и меньше: по сравнению с 2010-м годом их количество сократилось более чем на треть. Именно озеленение — основная ахиллесова пята плохого рейтинга Архангельска по индексу качества городской среды . Казалось бы, городские власти должны адекватно реагировать, но этого не происходит. В частных разговорах говорят о причине — отсутствии плодопитомника. Поэтому создание новых зон озеленения не планируется. В генплане всё отдано на волю застройщиков», — посетовала горожанка.

В результате голосования, в котором приняли участие более 34 тысяч человек, победу одержал сквер у культурного центра «Соломбала-Арт». Территорию благоустроят в 2021 году. Проект предусматривает размещение сцены, детской площадки и площадки для отдыха взрослых. Березы, растущие возле культурного центра, собираются сохранить. Правда, в каком количестве — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельска ранее заявили о намерении «озеленить» город мини-скверами, которые, по их замыслу, появятся на месте снесенных деревянных домов.