Тверь, 28 февраля, 2020, 19:35 — ИА Регнум. «Тверской экскаватор» может получить поддержку со стороны регионального Фонда поддержки промышленности, а также рассчитывать на участие в федеральных программах. Об этом стало известно во время посещения предприятия губернатором Игорем Руденей 28 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Губернатор побывал в производственных цехах предприятия, осмотрел готовую продукцию — колёсные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, коммунальные машины. Также губернатор встретился с руководством компании ООО «Объединенная машиностроительная группа», в которую входит предприятие, и обсудил вопросы сотрудничества и оказания поддержки.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя посетил предприятие «Тверской экскаватор»

«Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, в том числе сварочных, что позволит увеличить объемы производства. Также предварительно обсудили с федеральным Министерством промышленности и торговли подачу заявки для участия предприятия в федеральных программах», — прокомментировал Игорь Руденя.

Генеральный директор ООО «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрий Стрежнев отметил, что на данный момент два предприятия компании в Тверской области выпускают около тысячи машин в год, цель — через пять лет достичь объёмов производства в пять тысяч машин ежегодно, а также запустить производство компонентов для строительной техники, однако для реализации планов в компании рассчитывают на поддержку региона.

Игорь Руденя отметил, что регион намерен заказать предприятиям коммунальную технику, в том числе машины для сбора мусора для Твери и других городов области.

«Тверской экскаватор» (основан в 1943 году) — ведущее предприятие группы ООО «Объединенная машиностроительная группа». В составе группы также работает ещё одно тверское предприятие — инженерный центр «Эксмаш», разрабатывающий строительно-дорожную технику. «Объединённая машиностроительная группа» планирует реализовать на территории Верхневолжья инвестиционный проект по разработке и выпуску новых современных видов машин и оборудования из отечественных комплектующих.