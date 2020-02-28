Калуга, 28 февраля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Калуге 28 февраля в районе путепровода на улице Московская автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

34-летний водитель Renault скончался на месте аварии, трое пассажиров этой машины получили травмы разной степени тяжести. Двое из них — маленькие дети, девочка и мальчик. Также пострадала женщина — пассажирка этого автомобиля

Устанавливаются обстоятельства происшедшего, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.